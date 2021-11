Quinto appuntamento con “Dolce quiz“, il programma dove chi vince può deliziare il proprio palato, condotto da Alessandro Greco. Accanto a lui, come di consueto, due protagonisti del mondo del dolce: il Maestro Pasticcere più famoso della tv Ernst Knam e Alessandra Mion Knam (Frau Knam). A completare il cast, il sommelier Filippo Bartolotta e gli inviati Claudio Guerrini e Alessia Bertolotto.

Anche nel corso della quinta puntata, in onda sabato 20 novembre a mezzogiorno su Rai2, gareggeranno due coppie. A sfidarsi, questa volta, saranno il cantante Marco Carta, accompagnato dal suo amico Luca Paolo contro il duo formato dalle sorelle dj e speaker Jas & Jay.

Prima della sfida, le coppie si vedranno recapitare a casa una “sweet box” piena di ingredienti per preparare una torta o un altro dolce a loro piacimento che, al termine del gioco, verrà assaggiato e giudicato dal Maestro Knam e da Frau Knam. Marco e Luca Paolo proporranno una crostata con mascarpone e frutti rossi mentre Jas & Jay una chiffon cake alla menta e cioccolato. In ogni manche del gioco, i concorrenti si vedranno passare sotto il naso le gustose creazioni dolciarie che potranno assaggiare solo rispondendo esattamente alle domande del quiz. Il premio finale, oltre a una variegata carrellata di dolci, sarà la monumentale Knam d’Or: creazione esclusiva del Maestro Knam realizzata per “Dolce Quiz”. Anche in questa quinta puntata, i Knam realizzeranno un tutorial legato al mondo della pasticceria: stavolta è il turno della Marquise.

“Dolce Quiz” è prodotto da Twister film. Il format nasce da un’idea di Maurizio Monti e di Giovanni Amico ed è scritto da Andrea Quartarone, Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli. La regia è firmata da Maurizio Monti.