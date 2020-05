XIII Tulipani di Seta Nera: la conferenza stampa di presentazione della sezione “Documentari”

Il prossimo primo giugno alle ore 17:30 – in diretta streaming sui canali ufficiali del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera (sito ufficiale, pagina Facebook e YouTube) – si terrà la conferenza stampa di presentazione della sezione “Documentari”.

Nel corso dell’incontro – che vedrà la partecipazione degli organizzatori della manifestazione Diego Righini e Paola Tassone, del Direttore artistico della sezione “Documentari” Mimmo Calopresti, del Presidente di Giuria Flavia Perina e degli altri membri della stessa (Valeria Milillo, Gianfranco Pannone, Esmeralda Calabria, Carlotta Cerquetti e Claudio Casale) – verranno annunciati gli 8 documentari finalisti.

Le categorie che verranno premiate nella serata finale della kermesse – che si terrà dal 18 al 22 giugno, dalle ore 17:30 alle 21, sempre in streaming ma anche in onda su canali Sky e del digitale terrestre – includono: Miglior Sceneggiatura, Migliore Fotografia, Miglior Montaggio, Miglior Regia, Miglior Film Documentario e il Premio Speciale della Giuria per il Miglior Personaggio.

I giornalisti che vorranno intervenire in video sono invitati a prenotarsi entro domenica 31 maggio alla mail accrediti.tsn@gmail.com; stampa e pubblico che vorranno rivolgere delle domande durante la conferenza stampa potranno inviare i loro quesiti via WhatsApp al numero +39 349 858 5068.

La conferenza stampa sarà dotata del servizio d’interpretariato da/in lingua dei segni italiana (LIS) gentilmente offerto dall’Ente Nazionale Sordi – ENS Onlus.

Il Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera è istituito dall’Associazione Università Cerca Lavoro con la partnership di Rai Cinema Channel, il supporto della Regione Lazio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il patrocinio della Roma Lazio Film Commission, di ANMIL Onlus (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e di ENS Onlus (Ente Nazionale Sordi) e la collaborazione con l’Istituto CineTv R. Rossellini.