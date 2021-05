Venerdì 7 maggio esce in fisico e in digitale il nuovo disco del producer e dj TY1. 14 brani e 24 artisti, tra nomi già super consolidati della scena rap e nuovi artisti emergenti. Il disco è già in pre-save su Spotify e in pre-add su Apple Music.

Tra i 24 artisti presenti in “Djungle” troviamo Marracash, che ha anticipato l’uscita del disco con il brano “Fantasmi”, e un feat con Golier che su Spotify ha fatto già milioni di ascolti. Un pezzo dal grandissimo impatto che parla dei demoni che tutti ci troviamo ad affrontare nel corso della nostra vita.

Non solo Marracash nel nuovo disco di TY1 in uscita il 7 maggio, nomi pazzeschi come Paky, Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Pretty Solero, Amy’s Keta, Noyz Narcos, VillaBanks, Ernia, Capo Plaza, Jake La Furia, Speranza, Taxi B, Rkomi, Ketama126, Samurai Jay, Geolier, Neffa, Tiromancino e nuovi nomi della scena musicale come Touché e Vettosi. Collaborazioni anche dall’estero, con Pablo Chill-E, Mc Buzzz, Dosseh.

“Djungle” è per TY1 l’occasione di tornare sulla scena da protagonista, come evidenziato dalla copertina del disco: un bambino con il logo TY1 rasato sulla nuca, immerso in una simbolica giungla urbana, fatta di grigi palazzoni ma anche tanti colori, quelli della fantasia dell’artista.

Considerato il miglior DJ della scena hip hop italiana e grandissimo producer, Gianluca Cranco, in arte TY1, vive da sempre nell’Hip-Hop e si è fatto interprete da più di 20 anni della scena urban.

”Il mio disco racchiude e racconta il percorso di un dj e produttore che parte da un piccolo quartiere di Salerno, in mezzo al nulla” con in tasca solo la voglia di fare musica”, racconta TY1, “E’ la mia storia, come quella di molti che hanno fatto della propria passione un mezzo per riuscire ad elevarsi…il richiamo della musica mi ha sempre dato la forza per andare avanti”.

Ascolta “Fantasmi” di TY1 feat. Geolier & Marracash: