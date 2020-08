“La Notte della Taranta” 2020, Diodato: “È un’edizione unica ed evocativa”

Sul palco de “La Notte della Taranta” sbarca uno dei cantautori più intensi e apprezzati del nuovo pop italiano: Diodato.

Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, infatti, ha preso parte al grande omaggio alla tradizione musicale del Salento e alle infinite storie che l’hanno generata – il Concertone 2020 – che sarà trasmesso venerdì 28 agosto, alle 22:50, su Rai2.

Diretto dal Maestro Concertatore di questa edizione, Paolo Buonvino, Diodato, che condividerà il palco con Gianna Nannini e Mahmood (LEGGI ANCHE: Mahmood: “Non mi sarei mai aspettato di cantare alla Notte della Taranta”), regalerà al pubblico il brano “Beddra ci dormi”, un’interpretazione di grande pathos che crea un inevitabile ponte di bellezza tra il Salento e la città di Taranto.

“Credo tanto nel potere della musica per abbattere muri e barriere, nel suo potere terapeutico, nella sua forza comunicativa. Al Concertone canterò “Beddha ci dormi”. Quando ho ascoltato l’arrangiamento realizzato da Buonvino per questo brano, ho subito capito che parlavo con un’anima molto simile alla mia. C’era tutta l’intensità e la gioia di raccontare un vissuto, che mi ha fatto pensare al mio vissuto, alla mia terra, all’importanza che questa musica ha per questa gente” ha dichiarato Diodato, aggiungendo: “È per me un grande onore poter interpretare un brano così importante di questa tradizione: ci metterò dentro tutta la mia terra. Sono onorato di essere venuto alla Notte della Taranta per la mia musica: ringrazio chi mi ha voluto in questa edizione così speciale”.

Abbiamo incontrato Diodato a margine della conferenza stampa di presentazione de “La Notte della Taranta” 2020 (LEGGI ANCHE: La “forza guaritrice” della Taranta: tutto pronto per il Concertone 2020)