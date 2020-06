“Din Don”, anche in replica i film della Sunshine Production fanno il record d’ascolti

In una prima e seconda serata in cui si segnalano tanti flop o ascolti decisamente tiepidi, Italia1 ieri è riuscita a prendersi la tanto attesa rivincita grazie a due film che erano già andati in onda durante il periodo natalizio e che, in replica, hanno ottenuto un clamoroso successo.

“Din Don – Una parrocchia in due” e “Din Don – Il ritorno”, infatti, hanno ottenuto rispettivamente 1419.000 telespettatori con uno share del 6,47% e 516.000 telespettatori, con uno share del 6,15%. Per poi oscillare, nell’ultima ora di programmazione, tra il 7% e l’8% di share.

Numeri consistenti, specialmente se paragonati alla prima serata di Rai3 che con lo speciale condotto da Camila Raznovich, intitolato “Ogni cosa è illuminata” ha ottenuto nella presentazione uno share dell’1,97% e del 3,05% nel programma. Ma anche rispetto a Rai2 che, in seconda serata, nonostante la presenza di un gigante dello spettacolo italiano come Renzo Arbore, alla guida del suo nuovo show “Striminzitic Show”, ha racimolato uno share del 4,37%.

Una grande soddisfazione per la Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, casa di produzione di entrambi i film. Nel frattempo, cresce l’attesa per i nuovi capitoli di “Din Don”, le cui riprese inizieranno in Trentino Alto Adige nei prossimi giorni e che, ne siamo certi, prossimamente batteranno nuovi record d’ascolti su Italia1.