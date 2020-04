Lous and The Yakuza, tha Supreme & Mara Sattei: esce “DILEMME (REMIX)”

Oggi, giovedì 2 aprile, esce DILEMME (REMIX) diLous and The Yakuza, tha Supreme & Mara Sattei, la nuova versione dell’incredibile brano che ha conquistato le classifiche in Italia e all’estero.

Il singolo originale DILEMME della stella nascente della musica internazionale Lous And The Yakuza, che anticipa l’album d’esordio “Gore” di prossima uscita, ha infatti oltre 10 milioni di stream e nel 2019 è arrivato al primo posto della Viral 50 Italia di Spotify e #5 su iTunes.

La collaborazione inedita tra i tre artisti genera una connessione musicale immediata. Per la carismatica cantante belga si tratta del primo featuring della sua giovane carriera, dopo l’esordio che l’ha portata a scalare le classifiche internazionali. Mara e il fratello tha Supreme hanno più volte dimostrato di avere una grande affinità che li lega a livello artistico-musicale: tha Supreme ha ormai superato gli 830 milioni di stream totali, Mara Sattei i 35 milioni, incluso il brano “m12ano” con tha Supreme certificato oro da Fimi/GfK Italia. Per i due artisti italiani del momento è la prima collaborazione con un’artista internazionale, della quale hanno apprezzato da subito il mood diretto e il sound.

Il risultato è “DILEMME (REMIX)”, una versione unica di ampio respiro internazionale che, con le nuove strofe scritte da tha Supreme e Mara Sattei, dà nuova vita al brano intimo e autobiografico di Lous, che racconta cosa significa trovarsi davanti a dilemmi che spesso vorremmo tenere lontani da noi, per sentirci più liberi e meno intrappolati.

(foto Sara Mattei: credit Enea Colombi)

