‘Il Natale per me’: il nuovo singolo di Deni Beat (videoclip)

A pochi mesi dall’uscita dell’ultimo singolo ‘A volte Cuba‘, il cantautore Deni Beat, concorrente della nona edizione di ‘Amici‘, torna con il brano romantico ‘Il Natale per me‘, disponibile su tutti i digital store.

“Viviamo un periodo particolare della nostra vita, nulla è o sarà più come prima, in senso buono intendo. Abbiamo dimenticato cose che non ci servivano e ricordato quelle che ad oggi ci aiutano ad andare avanti con il sorriso: i vecchi valori, la casa, la famiglia, l’amore, scontati si, ma onnipresenti” commenta Deni Beat, che aggiunge: “Il Natale li racchiude tutti dolcemente in una palla di neve che rimane intatta e non si può scalfire; dentro c’è tutto quello che serve, non importa cosa succede al di fuori…almeno adesso, almeno a Natale“

‘Il Natale per me‘ è prodotto in collaborazione con Livio Boccioni al The Convent Recording Studio di Sant’Angelo di Vado (PU) e disponibile su tutti i digital stores.

Diretto e girato dallo stesso Deni Beat, il videoclip del brano è semplice, intimo e piacevole. Il cantautore paragona il Natale ad un gioco da tavola con tanto di dadi, pedine e caselle. Chi troverà al traguardo?

Guarda ‘Il Natale per me’ di Deni Beat: