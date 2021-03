Denatalità: se ne parla in un live talk in streaming su Adnkronos

Con “Denatalità e crisi dell’ostetricia: il diritto di venire al mondo“, il talk che si terrà venerdì 5 marzo, alle ore 11.30, in streaming su Adnkronos, inizia la prima di una serie di iniziative promosse dalla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sull’importanza di un tema quanto mai attuale.

Nonostante l’Italia sia tra i Paesi più sicuri al mondo, in termini clinici, per una partoriente, la denatalità non cessa di aumentare. L’allarme lanciato da Istat è grave: nel 2020 il numero dei nati è inferiore a quello dei morti. Oltre ai numerosi fattori già evidenti negli anni precedenti (lavoro femminile, servizi a sostegno delle famiglie a macchia di leopardo, non continuità dei sostegni monetari, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro), l’epidemia di Covid ha accelerato ed evidenziato un problema non più rinviabile.

La natalità diventa così un tema strategico per il rilancio del Paese che porta con sé gravi ricadute, talvolta poco note: la diminuzione del personale medico specializzato nelle patologie neonatali, la diminuzione dei centri nascita, l’elevato rischio clinico e l’aumento dei premi assicurativi per i medici ostetrici.

Al talk, moderato dalla giornalista Rai Vira Carbone, interverranno Mons. Vincenzo Paglia, Presidente Pontificia accademia per la vita; On. Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute; On. Beatrice Lorenzin, già Ministro della Salute; Paola Coletti, Assessore Istruzione e Politiche educative e giovanili Comune Cortina d’Ampezzo; Prof. Domenico Arduini, Ordinario di Ginecologia ed Ostetricia Università Tor Vergata – Casa di Cura Santa Famiglia; Prof. Tonino Cantelmi, Professore di Cyberpsicologia Università Europea di Roma; Elisa D’Ospina, testimonial Ministero della Salute per i disturbi alimentari; Prof. Luigi Orfeo, Direttore Neonatologia e terapia intensiva neonatale Fatebenefratelli Isola Tiberina Roma; Donatella Possemato, Amministratore Delegato Casa di Cura Santa Famiglia.