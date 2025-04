De Pascale (Emilia Romagna): “Europa soffre da tre anni in nome di alleanza con Usa. Trump non lo riconosce”

“Trump ha tutto il diritto di tutelare gli interessi americani: Stati Uniti e Unione europea devono sedersi e trattare sulla bilancia commerciale. Negli ultimi tre anni, però, nel nome di un’alleanza con gli Stati Uniti noi abbiamo pagato un prezzo elevatissimo sul costo dell’energia. Abbiamo chiuso il mercato russo.”. Così Michele De Pascale (Pd), presidente dell’Emilia Romagna, ai microfoni di Calibro 8 su Radio Cusano Campus.

“Questo – prosegue – è l’appunto principale che faccio a Trump: è tre anni che, come europei, soffriamo nel nome di un’alleanza con gli Stati Uniti. Ce ne siamo fatti carico principalmente noi da un punto di vista economico. Ci sta che Trump ponga il tema della bilancia commerciale, ma dopo ottant’anni di alleanza, nel momento di maggiore difficolta dell’Unione europea, in cui si è fatta carico di alcuni pesi economici molto importanti (l’energia già di per sé è un dazio drammatico per l’economia italiana), se un Paese è amico ha un approccio diverso”.