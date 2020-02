Janet De Nardis: super party vip per il suo compleanno

Nessuno, tra vecchi e nuovi amici, è voluto mancare al party organizzato a Il Margutta di Tina Vannini per festeggiare le 42 candeline di Janet De Nardis.

Tra gli amici che hanno costellato una lunga notte passata tra musica e balli Anna Falchi, Savino Zaba, Cosetta Turco, Marco Passiglia, Francesco Stella, Andreea Duma, Jimmy Ingrassia, Andrea De Rosa, le gemelle Squizzato, Jonis Bascir, Silena Mancilla, Emmanuelle D’Alterio, Vincenzo Merli, l’editrice di Rid 96.8 Michelle Marie Castiello e il produttore Nicola Vizzini. Con Janet, a godersi l’amore di tutti gli invitati, il marito e la piccola Joy che ha ballato la dance anni ’90 al fianco della mamma.

Janet De Nardis, direttore del Digital Media Fest, sta vivendo un momento d’oro: il suo cortometraggio “Punto di rottura”, che l’ha vista per la prima volta alla regia, é in selezione nei più importanti festival nazionali e internazionali. Inoltre l’opera, realizzata in collaborazione con I Licaoni, è tra i finalisti di “Cortinametraggio” e sta riscuotendo notevole successo di critica per il tema da lei trattato.

De Nardis sta curando la nuova campagna in favore dell’Educazione Finanziaria, scritta insieme al comico Marco Passiglia, che verrà pubblicata nelle prossime settimane di cui sono testimonial molte star del web come Leonardo Bocci e Angelica Massera. Sempre vicina al sociale, dopo un passato da top model, ora è direttore creativo della campagna contro la discriminazione razziale, ideata dalla stilista Stella Jean. La campagna s’intitola “Italians in becoming” e includerà fotografie e video di sensibilizzazione sul tema razziale. Realizzata sotto il patrocinio dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del consiglio dei Ministri, la campagna svelerà i 20 look della collezione fall-winter 20/21, che saranno indossati dalle italiane scelte dalla designer.

