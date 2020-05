David di Donatello 2020, tutti i vincitori. Il miglior film è “Il traditore”

E’ calato il sipario sui Premi David di Donatello 2020.



A causa dell’emergenza Coronavirus, per la prima volta nella sua storia la cerimonia di premiazione della 65ª edizione, condotta da Carlo Conti su Rai1, si è presentata in una versione ‘light’: i grandi protagonisti del cinema italiano, infatti, sono intervenuti durante la premiazione attraverso collegamenti in diretta, rispettando le disposizioni governative.

Nel corso della serata sono stati consegnati 25 David di Donatello. Tra questi il David Speciale andato a un’icona dello spettacolo e della cultura italiana, Franca Valeri. Il David dello Spettatore, invece, è andato a “Il Primo Natale“, diretto e interpretato da Salvo Ficarra e Valentino Picone: il riconoscimento è assegnato al film più visto dal pubblico nei cinema italiani fra quelli usciti in sala entro il 31 dicembre 2019.

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla RAI.

I vincitori dei David di Donatello 2020:

MIGLIOR FILM

“Il traditore” di Marco Bellocchio

MIGLIOR FILM STRANIERO

“Parasite” di Bong Joon Ho.

MIGLIOR REGIA

“Il traditore” di Marco Bellocchio

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

“Bangla” di Phaim Bhuiyan

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

“Il traditore” di Marco Bellocchio, Ludovia Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

“Martin Eden” di Maurizio Braucci e Pietro Marcello

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Jasmine Trinca per “La dea fortuna”

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Pierfrancesco Favino per “Il traditore”

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valeria Golino per “5 è il numero perfetto”

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Luigi Lo Cascio per “Il traditore”

MIGLIOR PRODUTTORE

“Il primo re” GRØENLANDIA – RAI CINEMA – GAPBUSTERS – ROMAN CITIZEN – CON RAI CINEMA

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Daniele Ciprì per “Il primo re”

MIGLIORE MUSICISTA

L’orchestra di Piazza Vittorio per “Il flauto magico di Piazza Vittorio”

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

“Che vita meravigliosa” (La dea fortuna) musica e testi di Diodato

MIGLIORE SCENOGRAFO

Dimitri Capuani per “Pinocchio”

MIGLIORE COSTUMISTA

Massimo Cantini Parrini per “Pinocchio”

MIGLIOR TRUCCATORE

Dalia Colli e Mark Coulier (trucco prostetico) per “Pinocchio”

MIGLIOR ACCONCIATORE

Francesco Pegoretti per “Pinocchio”

MIGLIORE MONTATORE

Francesca Calvelli per “Il traditore”

MIGLIOR SUONO

“Il primo re” PRESA DIRETTA: Angelo Bonanni

MICROFONISTA: Davide D’Onofrio

MONTAGGIO: Mirko Perri

CREAZIONE SUONI: Mauro Eusepi

MIX: Michele Mazzucco



MIGLIORI EFFETTI VISIVI VFX



“Pinocchio” Theo Demeris – Rodolfo Migliari

MIGLIOR DOCUMENTARIO

“Selfie” di Agostino Ferrente



MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

“Inverno” di Giulio Mastromauro

DAVID SPECIALE

Franca Valeri

DAVID DELLO SPETTATORE

“Il Primo Natale” diretto e interpretato da Salvo Ficarra e Valentino Picone.

DAVID GIOVANI

“Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani

