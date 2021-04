Dal 29 marzo su tutte le piattaforme digitali è disponibile “Le canzoni vere“, il nuovo singolo del cantautore Dario Spagnolo.

Al centro de “Le canzoni vere“, il primo di tre brani che Dario Spagnolo rilascerà nel 2021, la storia comune di un rapporto di coppia, la capacità di raccontare e raccontarsi le cose così come sono, senza filtri, tra la consapevolezza di un amore destinato a finire e… quella strana voglia di ricominciare.

“Come sempre sono emozionato perché ogni volta ci metto il cuore e, come tutti i cantautori, una nuova canzone è una propria creatura, un figlio, qualcosa di importante” commenta Dario Spagnolo, che aggiunge: “Ringrazio Marco Sciarra per aver cucito il vestito migliore per lei (arrangiamento, ndr), Andrea Adamo per le riprese video e Pierangelo Argentieri per l’utilizzo degli spazi di Tenuta Moreno“.

Una vita trascorsa nel segno della musica.

Dario Spagnolo nasce a Brindisi nell’81. A 15 anni la stesura dei suoi primi brani, accompagnati dallo studio di chitarra e pianoforte. Testi e musica hanno dato vita a tantissimi brani, molti dei quali, per varie vicissitudini, sono rimasti rinchiusi a lungo in un cassetto…

Nel 2020 ha ottenuto un ottimo riscontro con i brani “Andrà tutto bene” e “Vertigini bellissime“. Il primo, in particolare, è stato ripreso da numerose tv, radio e social, che ne hanno individuato un racconto ideale sul piano musicale per descrivere il delicato momento vissuto durante le fasi del lockdown.

Guarda “Le canzoni vere” di Dario Spagnolo: