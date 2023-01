“Per la profonda cultura, la straordinaria competenza e l’eccellente preparazione dimostrate nel racconto delle molteplici potenzialità del territorio italiano”. Con questa motivazione, Daria Luppino, qualche giorno fa in Campidoglio a Roma, ha ricevuto un ambito riconoscimento come “Volto televisivo rivelazione dell’anno” nell’ambito del Premio ‘Antenna d’Oro per la TIVVÙ’, manifestazione ideata da Fabrizio Pacifici e dedicata ai personaggi del piccolo schermo.

Daria Luppino, forte di una lunga gavetta e di una laurea conseguita a pieni voti in Psicologia, di recente ha ottenuto un enorme successo come conduttrice del programma di Rai1 “Linea Verde Explora”, dove, con la sua freschezza unità a competenza e garbo, è riuscita a fare la differenza.

L’auspicio è quello di poter rivedere presto la Luppino sul piccolo schermo, alla guida di un programma nelle sue corde dove, sicuramente, continuerebbe a garantire un’ottima risposta da parte del pubblico che sempre più numeroso fa il tifo per lei.