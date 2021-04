Birra Moretti, il pizzaiolo acrobata Danilo Pagano nel nuovo spot tv

Birra Moretti, la marca più amata in Italia, ha appena rilasciato il nuovo spot per la primavera 2021. Protagonista non solo la birra bionda ma anche la pizza del maestro Danilo Pagano e della sua nazionale pizzaioli acrobati. Danilo Pagano è ormai un volto conosciuto e amato dal grande pubblico per via delle sue tante partecipazioni a programmi tv con la nazionale di cui è presidente dal 1990: “È stata un’esperienza bellissima collaborare con Birra Moretti per questo spot insieme alla mia squadra”.

Backstage spot Birra Moretti

Lo spot della Birra Moretti è stato girato nel caratteristico borgo di Arezzo e sarà trasmesso anche in televisione sulle principali reti italiane ed europee: al momento è disponibile sul canale YouTube ufficiale della birra italiana più amata. Oltre al maestro Danilo Pagano nello spot sono presenti anche Valentina Pagano e Alessandro Gullotto, componenti della nazionale italiana pizzaioli acrobati. Questa squadra particolarissima si è esibita negli scorsi anni in tutto il mondo, da Montecarlo con il Principe Alberto fino all’America dove la nazionale è attesa nei prossimi mesi non appena la situazione covid-19 permetterà la ripresa degli eventi.

Prossimamente il maestro Danilo Pagano sarà anche tra i giudici di “Pizza Talent Show”, nuovo show cooking in onda su Alma TV.

Guarda lo spot: