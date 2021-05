Danila Satragno, la vocal coach dei Måneskin: “Pazza di gioia per la loro vittoria”

Erano esattamente le 00:57 quando orgogliosamente i Måneskin, questa notte, hanno portavano a casa da Rotterdam (Olanda) la strameritata vittorio dell’Eurovision Song Contest 2021 (l’EuroFestival) con il brano “Zitti e Buoni”. Lo stesso con cui, nel marzo scorso, avevano trionfato già al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Ed è in quel momento che Danila Satragno, la vocal coach che li ha seguiti dai loro esordi, ovvero dal 2017 fino al palco di Sanremo, puntando molto sulla voce di Damiano David, il leader della band, ha esultato come una ragazzina.

“Ero già felice e fiera di loro a Sanremo – ha immediatamente affermato la Satragno – anche perché io dal 2017 ho sempre creduto nelle potenzialità di Damiano ma anche nel resto del gruppo. E questo nuovo podio, nell’evento musicale più importante d’Europa, è la conferma che non ho mai sbagliato a crederci. L’Eurovision Song Contest, prima di loro, era stato vinto solo da Gigliola Cinquetti e da Toto Cutugno. E adesso i Måneskin hanno di nuovo riportato l’Italia prima in classifica. Sento questa vittoria nel cuore e sono pazza di gioia per loro. Gli faccio tantissimi complimenti e li ringrazio per credere sempre in me e mi auguro che la loro carriera continui con questo meritatissimo successo”.

Danila Satragno, storica vocal coach non solo dei Måneskin, ma anche di tanti altri artisti come Ornella Vanoni, Annalisa, Jovanotti, Arisa, Giusy Ferreri e tanti altri, è stata una delle prime a puntare sulla band di “Zitti e buoni”, da quando, nel 2017, questi giovani che avevano cominciato la loro carriera partendo dalla street music, sono poi approdati al talent X Factor.

La Satragno li ha sempre seguiti, impostando la voca di Damiano nella tonalità che ha conquistato oggi tutta Europa. Una vera soddisfazione per lei, alla base del successo anche di altre famose ugole d’oro, come nel caso di Annalisa, conosciuta dalla Satragno quando era ancora bambina e instradata nel percorso che tutti conosciamo.

Danila Satragno, che ha formato e supportato decine di artisti con il suo metodo, il Vocal Care, è un orgoglio per la musica italiana e per tutti coloro che in questi anni grazie a lei hanno potuto coronare il loro sogno: cantare.