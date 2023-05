Cusano Italia TV e Radio Cusano Campus, gli highlights della settimana: ospiti e anticipazioni dal 22 al 28 maggio

Al via, da lunedì 22 maggio, una nuova settimana in compagnia di Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre) che continua a puntare su una programmazione variegata e ricca di contenuti.

Si parte da “Mattina con noi”, appuntamento mattutino quotidiano dal lunedì al venerdì dalle 9.30 fino alle 11.30, in compagnia di Simone Lijoi e Annamaria Fittipaldi dedicato all’attualità, all’informazione, al gossip fino ai trend del momento. Dopo aver ospitato venerdì scorso l’attore Mario Ermito, protagonista della fiction “Fiori sopra l’inferno” e presto di una nuova serie internazionale che andrà in onda su Netflix, Simone e Annamaria accoglieranno nella puntata di lunedì l’attore Ronn Moss, che ha fatto sognare tante donne, cuori ed occhi con il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera “Beautiful“, martedì Fabrizio Labanti, l’inventore del patch cutaneo mentre l’indomani ci sarà una sorpresa dedicata a tutti gli amanti del programma cult “Il castello delle cerimonie”: un’intervista esclusiva a donna Imma Polese.

Francesca Macrì e Francesco Acchiardi

Prosegue con successo l’appuntamento con ”Pomeriggio Con Noi” in compagnia di Francesco Acchiardi e Francesca Macrì. Nel corso dell’ultima settimana del format dedicato a spettacolo, moda e costume, ma anche ad attualità, informazione e cronaca, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:00, notevole riscontro da parte del pubblico ha ottenuto l’intervista a Lorenzo Maddalena, tiktoker tra i più amati nell’ambito del Travel Blogging, che ha presentato il suo nuovo libro “Il viaggio che vuoi veramente. Una storia di rinascita e tanti luoghi da esplorare”.

Ogni lunedì, dalle 21 alle 23, torna come di consueto “L’Imprenditore e gli altri“, trasmissione interamente dedicata alla politica, all’economia e al mondo imprenditoriale. Alla conduzione c’è Gianluca Fabi. Come sempre, tanti gli ospiti attesi nel salotto di quello che si è affermato negli anni come uno dei programmi di attualità più interessanti e intraprendenti della televisione italiana. Nella nuova puntata in onda il 22 maggio, si parlerà dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, dell’emergenza abitativa a Roma e degli affanni della Sanità.

Continua, inoltre, dalle 23 a mezzanotte su Cusano Italia Tv, “Cinemiamo” con Mariavittoria Cozzella e i suoi ospiti che continueranno ad accompagnare il pubblico televisivo alla scoperta dei segreti del mondo della settima arte, il dietro le quinte e le nuove uscite sul grande schermo. Al centro dell’ultima puntata andata in onda, “Ozark” e “Breaking Bad”, due crime drama simili tra loro molto amati dal pubblico televisivo che raccontano la strada verso l’illegalità di due uomini che si muovono tra droga e crimini. La puntata di lunedì 22 maggio sarà a tema “Star Wars” con ospiti Neva Leoni, Claudio Colica e Matteo Iacobis.

Dalle 21 a mezzanotte, la prima serata di domenica di Cusano Italia TV sarà ancora una volta dedicata ai gialli e ai casi eclatanti della storia del crimine, con “Crimini e Criminologia” con Fabio Camillacci. In primo piano, nel corso dell’ultima puntata andata in onda, i nuovi sviluppi del “Caso Yara Gambirasio”, grazie all’intervento dell’avvocato Claudio Salvagni, uno dei legali di Massimo Bossetti che è all’ergastolo accusato di essere l’assassino della piccola Yara. Tra i punti di forza del format: “Crimini nei cieli”: gli anni neri dei dirottamenti aerei.

Notevole l’offerta proposta anche da Radio Cusano Campus. Mercoledì 24 maggio, dalle 19 alle 21 sulle frequenze di Radio Cusano Campus, torna “Radio Bomboclat” il programma condotto dallo storico gruppo rap italiano Cor Veleno. Come ogni mercoledì i Cor Veleno daranno voce ad altre importanti figure del panorama musicale contemporaneo attraverso la loro voce in un dibattito live dove potrete conoscere da vicino cantanti e band oggi di notevole spicco in Italia. Tra gli ultimi ospiti intervenuti: Ugo Crepa e Fight Club.

Doppio appuntamento, come di consueto, con Turchese Baracchi. Ogni martedì, alle 18:30, insieme a Jessica Selassiè è al timone di “J&T Show”, programma di gossip, attualità e moda che vede la partecipazione dei radioascoltatori. Ogni sabato e domenica, invece, dalle 13, è la padrona di casa di “Turchesando”: nel suo salotto radiofonico le interviste “senza filtri” ai beniamini del mondo dello spettacolo e dell’attualità. Protagonista nella puntata andata in onda sabato 20 maggio la produttrice cinematografica Raffaella De Laurentiis. Figlia di Dino De Laurentiis e Silvana Mangano, ha prodotto film come “Conan il barbaro”, “Conan il distruttore”, “Dune”, “Prancer” e “Dragon – La storia di Bruce Lee”.