Emergenza Coronavirus: 5 consigli per prendervi cura di voi stesse

Ormai sono quasi tre settimane che siamo rinchiusi in casa a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il “riposo forzato” non è mai semplice da gestire: se poi si aggiungono i pensieri e le preoccupazioni per quello che accade in Italia diventa davvero difficile trascorrere il tempo a casa. Per questo ho deciso di darvi qualche consiglio per prendervi cura della vostra persona e poter al meglio affrontare la quarantena ma, soprattutto, per sentirvi bene con voi stessi!

Ecco qualche semplice e utile consiglio per “alleggerire” le vostre giornate.

Basta pigiama: #iodicono

Quando la mattina ci alziamo, vestiamoci. Una tuta comoda, un leggings, una felpa o un maglione largo: la comodità prima di tutto ma sempre con stile. Fidatevi, questo vi farà sentire assolutamente meglio anziché trascorrere l’intera giornata in pigiama e in maniera trasandata!

L’autostima, in questo delicato momento che stiamo vivendo, è davvero importante non solo per il corpo ma anche per la nostra mente. Bastano delle piccole accortezze per sentirsi meglio con l’umore e combattere la noia!

Maschera viso: #homemade

Prendersi cura di noi stessi è un modo per sfruttare al meglio questi giorni. Un po’ di tempo libero extra ci consente di dedicarci ad alcuni trattamenti che spesso trascuriamo per stanchezza o per mancanza di tempo.

Oltre alle maschere viso che possiamo acquistare, ce ne sono alcune che possono essere realizzate a casa con dei semplici ingredienti che tutti noi possediamo, come lo yogurt, il miele, i cetrioli e l’ avocado. Tra le più facili da realizzare c’è quella con lo yogurt magro e due cucchiai di succo di limone: vi basterà pochissimo per notare come la vostra pelle sia diventata luminosa!

Bagno caldo: #rilassante

Approfittiamo di questi giorni anche per coccolarci, allontanando la mente dai pensieri negativi e lasciandosi avvolgere da un bel bagno caldo. Sono tanti i benefici sia per il corpo ma anche per la mente: il bagno caldo, infatti, è un momento di distensione per i muscoli, articolazioni e schiena.

Il mio consiglio è quello di rimuovere tutti i fattori di disturbo e mettere su una playlist rilassante, delle candele e la fragranza per ambiente che piu preferite. Ed ecco creata un’atmosfera di puro e semplice benessere…

Fitness: #janefondamileggi

L’allenamento in casa può essere una buona alternativa alla palestra e al workout all’aria aperta per vincere la pigrizia e tenerci in forma. Anche il salotto di casa può trasformarsi in una piccola area fitness: non è necessario avere degli attrezzi particolari per allenarsi ma si possono utilizzare anche oggetti che normalmente utilizziamo nella vita di tutti i giorni come una cassetta d’acqua che può trasformarsi in un peso da sollevare.

Con un pizzico di fantasia sarà divertente allenarsi a casa!

Yoga e Meditazione: #namaste

La pratica della meditazione insieme alle tecniche di yoga, soprattutto in questo momento, possono essere molto utili a ridurre lo stress per portare dei benefici nella nostra vita. Queste tecniche vi aiuteranno a raggiungere una maggiore padronanza della vostra mente, con lo scopo di migliorare il benessere psicofisico di ognuno di voi.

Vi consiglio di praticarle frequentemente e costantemente durante la settimana cosi da poter beneficiare della loro efficacia!

