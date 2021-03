Cupcakes al cioccolato: soffici tortine tutte da gustare

Sono senza dubbio i miei cupcakes al cioccolato preferiti! La base di queste mini tortine è una ricetta che realizzo da anni. Una preparazione molto semplice e, data la presenza di acqua tra gli ingredienti, sono molto soffici e umidi. Semplici, veloci da preparare e golosi, sono dei dolcetti in miniatura che possono creare dipendenza.

Perfette per una merenda super golosa, per quella voglia di cioccolato che ti assale dopo pranzo, con una tazza di caffè sono perfetti, ma che dico? Vanno bene per qualsiasi momento.

In previsione della festa del papà ho deciso di regalarli al mio papone, così avrà un fine pranzo senza dubbio impeccabile. Purtroppo anche quest’anno sarà una festa che trascorreremo divisi per via della pandemia. Vorrà dire che in videochiamata ci gusteremo insieme un cupcake al cioccolato e un buon caffè.

Questa ricetta racchiude la mia combinazione perfetta di morbidezza e “cioccolositá” che comincia affondando il primo morso nella crema vellutata al cioccolato per poi arrivare a mordere una nuvola al cacao. Il frosting al cioccolato, invece, è stata una scoperta recente. La crema al burro non mi ha mai entusiasmato, come frosting per i cupcakes; la crema al mascarpone che ho utilizzato per i cupcakes con lemon curd a Carnevale è buonissima, ma volevo qualcosa di cioccolatoso, cremoso come quelle cupcakes che vedi nelle vetrine di Magnolia Bakery a New York. Un giorno vi racconterò del mio viaggio di nozze in America e di quanti dolci pazzeschi ho mangiato!

Quindi, ho pensato, se nella crema al mascarpone mettessi la ganache al cioccolato cosa succede? Succede l’apoteosi della felicità! Le papille gustative sono in fibrillazione, come lo sono io per questa ricetta. Per ottenere una ganache bella soda, vi consiglio di prepararla il giorno prima di procedere con il frosting: otterrete, così, una crema perfetta per decorare i vostri cupcakes.

Cupcakes al cioccolato

Ingredienti:



• 50 g di cacao amaro

• 240 ml di acqua bollente

• 175 g di farina 00

• 2 cucchiaini di lievito per dolci

• un pizzico di sale

• 110 di burro a temperatura ambiente

• 150 g di zucchero semolato

• 2 uova a temperatura ambiente

Imposta il forno a 190° C e procedi con il riscaldare l’acqua fino a ebollizione. Quindi sciogli il cacao nell’acqua bollente in una ciotola e mescola per eliminare i grumi di cacao. In una planetaria, o con le fruste elettriche, monta per qualche minuto il burro morbido con lo zucchero, aggiungi un uovo alla volta mentre monta. Aggiungi il secondo uovo solo quando il precedente è stato assorbito. Otterrai un impasto molto cremoso. Unisci farina, lievito e sale precedentemente setacciati. Monta a bassa velocità per pochi minuti e a filo versa un po’ della miscela di acqua e cacao tiepida (non deve essere bollente). Continua a versare la miscela liquida e termina mescolando il tutto a mano con una spatola. Lavora con la spatola fino a quando il composto dei cupcakes al cioccolato non risulterà omogeneo. Verrà fuori un impasto non molto denso, ma semi liquido: è normale, deve essere proprio così.









Adagia i pirottini di carta nello stampo da 12 per muffin e riempi tutti gli spazi. Versa l’ impasto aiutandoti con due cucchiai oppure puoi mettere l’impasto in una caraffa e versarlo delicatamente, fino a riempire 3/4 di ciascun pirottino. Cuoci in forno statico preriscaldato a 190° per circa 20 minuti. Verifica la cottura infilzandoli con uno stuzzicadenti: se, una volta estratto, risulterà asciutto, vuol dire che sono cotti. Una volta sfornati, fateli raffreddare su una griglia.







Consiglio: a volte succede che i pirottini dei cupcakes risultino unti sul fondo, soprattutto se si monta il burro troppo a lungo. Un trucchetto che utilizzo è quello di disporre uno strato di chicchi di riso sul fondo della teglia, sotto ogni pirottino. Così il riso assorbire l’unto e il pirottino sarà asciutto.

Frosting al cioccolato

Ingredienti:



• 150 di cioccolato fondente

• 250 g di panna fresca

• 250 g di mascarpone

• 40 g di zucchero a velo









Trita il cioccolato fondente e scalda in un pentolino la panna, deve quasi bollire. Versa la panna calda sul cioccolato e mescola fino a che il cioccolato si sarà sciolto completamente. Fai raffreddare a temperatura ambiente, poi copri la ciotola con una pellicola e riponi in frigo per una notte. Il giorno dopo la ganache sarà compatta, come una crema spalmabile. Quindi monta per qualche minuto il mascarpone con lo zucchero a velo, dopo versa la ganache e continua a montare giusto per un minuto. Il frosting sarà pronto per essere messo in una sac-á-poche e decorare i tuoi buonissimi cupcakes.

Per la festa del papà ho voluto creare dei piccoli cuoricini in pasta di zucchero e decorare così i miei dolcetti per il mio papà.