Dolcetto o scherzetto? I cupcake di Halloween

Conoscete l’ormai famosa Molly Cake alla panna? Anni fa una famosa e bravissima cake designer, Molly Coppini, ha ideato questa ricetta da utilizzare come base per torte farcite. È una torta che al suo interno prevede un ingrediente che la rende molto morbida e umida: la panna montata.

Il procedimento è davvero molto semplice e veloce: pochi ingredienti per un ottimo risultato. Anziché realizzare una torta, ho preferito fare tanti cupcakes con questa ricetta, così da poterli regalare ai miei amici per la notte di Halloween. Questa ricetta è un’altra valida alternativa ai cupcake che già vi ho mostrato (LEGGI ANCHE: Cupcake con lemon curd e mascarpone e cupcake al cioccolato): ora avete l’imbarazzo della scelta per le vostre minitortine!

Questa base è molto soffice, grazie alla presenza della panna montata, ma con un bel ciuffo di frosting al mascarpone è un’accoppiata pazzesca. Una parte del frosting l’ho lasciato alla vaniglia, l’altra l’ho resa più golosa con l’aggiunta di crema alla nocciola. Divertenti e colorate caramelle gommose non possono mancare ad Halloween, quindi ogni cupcake è decorato con denti, zucchette e ragni zuccherosi.

La notte più spaventosa dell’anno è alle porte, non fatevi trovare impreparati! Allacciate il grembiule, accendete il forno e preparate un simpatico dolcetto.

Ingredienti per la Molly cake (per 16 cupcakes):

250 g di panna fresca liquida

250 g di zucchero

3 uova a temperatura ambiente

200 g di farina

50 g di cacao amaro

una bustina di lievito per dolci









Monta a neve ben ferma la panna fresca e riponila in frigo. Metti in una ciotola le uova con lo zucchero e monta per circa 10 min, con le fruste elettriche o con una planetaria, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Setaccia per bene la farina, il cacao e il lievito per dolci e uniscili al composto di uova, mescolando per eliminare i grumi. Infine, aggiungi la panna montata con una spatola con movimenti dal basso verso l’alto, per non smontare il composto. Otterrai un composto molto soffice e spumoso, come una mousse.











Nella teglia per cupcakes, prima di inserire i pirottini disponi dei chicchi di riso sul fondo della teglia, così da assorbire l’umidità che si crea sotto. Adagia i pirottini di carta nello stampo e versa l’impasto aiutandoti con due cucchiai, e riempi ciascuno con 3/4 d’impasto. Cuoci in forno preriscaldato, statico a 180°C per circa 20 min. Prima di sfornarli fai la prova stecchino e se risulta asciutto puoi tirarli fuori e far raffreddare su di una griglia.

Frosting al mascarpone:

250 g di mascarpone

250 ml di panna fresca

60 g di zucchero a velo

un cucchiaino di essenza di vaniglia

crema alla nocciola q.b.

In una ciotola o in una planetaria, monta il mascarpone, la panna e lo zucchero insieme, fino ad ottenere una crema soda e montata. Con metà della crema riempi un sacchetto á poche, nell’altra metà aggiungi un cucchiaio abbondante di crema alla nocciola e mescola delicatamente, ottenendo così un frosting al cioccolato, metti anche questo in una sac-á-poche e inizia a decorare i tuoi cupcake.

Ora inizia il divertimento, decora i cupcakes con caramelle gommose, cioccolatini e tutto ciò che la tua fantasia ti suggerisce. Il bello sarà sorprendere i bimbi e gli amici con dei buonissimi ma terrificanti cupcake.







Consigli:

Puoi realizzare questa ricetta anche alla vaniglia o al limone: ti basterà sostituire i 50 g di cacao, con altri 50 g di farina e aggiungere l’aroma che più ti piace.

Se al posto dei muffin vuoi fare un’unica torta, imburra e infarina uno stampo di 20 cm di diametro e fai cuocere per circa 50 min. Si presta ad essere farcita con creme, senza utilizzare bagne per torte, per poi essere decorata con la panna.