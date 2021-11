Crumble di mele e mirtilli: il dolce perfetto per le serate autunnali

C’è qualcosa di più buono e gratificante del profumo delle mele che incontra la cannella? Se devo scegliere tra i sapori e profumi che più mi rasserenano, questo è senza dubbio il mio preferito.

Il crumble di mele e mirtilli è un dolce senza pretese, veloce e semplice da realizzare, ma tanto godurioso. Ecco, immaginatemi sotto un plaid, con un tazzone di thè bollente e una ciotolina di questo buonissimo crumble: il mio comfort food per eccellenza, più che un dolce è una coccola da regalarsi in questi freddi pomeriggi. Il crumble di mele è un dolce tipicamente anglosassone, una variante semplificata dell’apple pie. Due strati di bontà rustiche e profumate: un fondo di mele cotte e mirtilli che creano un morbido e succoso strato di frutta dove poggia il guscio croccante, caratterizzato dalla tipica consistenza sabbiosa del crumble.

Puoi farcire il tuo crumble con mele, pere, ciliegie o prugne: divertiti con la frutta di stagione che più ti piace… il risultato è garantito. Ti consiglio di servirlo tiepido accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia o da panna fresca montata con una leggera spolverata di cannella: un vero paradiso del gusto.

È un dolce che potete realizzare all’ultimo minuto e che vi farà andare in estasi quando affonderete il cucchiaio tra i succosi pezzi di frutta.

Ingredienti

Per il crumble:

200 g di farina ti tipo 1

80 g di zucchero di canna

120 g di burro freddo

un cucchiaino di estratto di vaniglia o la buccia di un limone

30 g di frutta secca a pezzetti

Per il ripieno di frutta:

700 g di mele

50 g di zucchero semolato

un cucchiaino di cannella

20 g di burro fuso

succo e buccia di un limone non trattato

125 g di mirtilli

Inizia con il preparare il crumble, mettendo in una ciotola la farina, lo zucchero, la vaniglia e il burro a tocchetti freddo di frigo. Lavora con le mani creando delle briciole; per l’assenza di uovo gli ingredienti non si amalgameranno come una frolla ma otterrai un composto molto sabbioso. Per ultimi mescola al crumble la frutta secca a pezzetti. Riponi la ciotola in frigo e procedi con il ripieno di frutta.







Lava ed elimina la buccia delle mele, tagliale a piccoli dadini e mettile in una ciotola. Unisci lo zucchero, la cannella, il burro, il succo e la buccia del limone e con un cucchiaio mescola per bene tutti gli ingredienti.

Accendi il forno a 180°C e imburra una pirofila da forno. Versa le mele nella pirofila, disponi qua e là i mirtilli precedentemente lavati e livella la frutta in modo omogeneo. Riprendi dal frigo il crumble e cospargilo sulla frutta, in modo da coprire interamente il ripieno sottostante.





Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 30 min, fino ad ottenere il crumble ben dorato. Lascia intiepidire e puoi servirlo da tiepido così al naturale, oppure accompagnato ad una pallina di gelato alla vaniglia.