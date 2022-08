Un’estate tra cruciverba e rebus con riviste enigmistiche ed App

Gli italiani sono da sempre molto legati a rebus e cruciverba, ed in particolar modo in estate coltivano questa loro passione, magari standosene in spiaggia comodamente sdraiati sotto l’ombrellone, oppure a bordo piscina. L’enigmistica non passa mai di moda, magari cambia solo lo strumento che si utilizza, visto che oggi si può giocare con rebus, quiz, parole crociate e cruciverba anche con lo smartphone grazie alle molte App dedicate.

Estate, tempo di rebus e cruciverba

L’estate è vista da molti come la stagione delle vacanze e del riposo, anche mentale, delle giornate al mare e delle passeggiate in montagna. In questo periodo è più facile dedicarsi alla lettura e anche a cruciverba e rebus, un passatempo che è allo stesso tempo rilassante e istruttivo. I giochi enigmistici stimolano il cervello e soprattutto sono anche dei generatori di autostima, perchè arrivare alla soluzione di un rebus o di un cruciverba con le proprie forze è sempre una grande soddisfazione!

Tipi di cruciverba

Quando si parla di cruciverba ci si addentra in un mondo vasto ed interessante. Sentendo questa parola si pensa quasi sempre a quelli classici in stile italiano a schema fisso, ma ci sono anche altri tipi di cruciverba, come quelli crittografati, quelli a schema libero, quelli alla francese, quelli filettati ed i difficilissimi cruciverba senza schema.

I cruciverba a schema libero sono quelli in cui le caselle nere sono disposte nello schema senza alcuna regolarità o simmetria.

I più difficili sono i cruciverba senza schema, che assomigliano alle parole crociate a schema libero, con la differenza che non sono mostrate le caselle nere, quindi oltre a trovare le parole in base alle definizioni bisogna anche individuare la posizione delle caselle nere che separano le parole.

Tra i giochi preferiti da grandi e piccoli ci sono i cruciverba crittografati, un tipo di parole crociate in cui le parole non sono descritte da definizioni. Nello schema infatti ci si trova di fronte una griglia in cui le caselle bianche sono numerate, ed a numero uguale corrisponde lettera uguale.

Rebus e Sudoku

I vari tipi di cruciverba non sono l’unico gioco enigmistico che impegna gli italiani, che da sempre sono molto affezionati anche ai rebus, ovvero una serie di lettere e figure che devono essere interpretate per arrivare alla frase risolutiva del rebus stesso.

Da diversi anni è arrivato in Italia anche il Sudoku, un gioco giapponese che per tipologia di schema può assomigliare ad un cruciverba, visto che è composto da una griglia, ma nel quale i protagonisti sono i numeri. Al Sudoku si gioca normalmente su una griglia di 9×9 che è divisa in altre nove griglie (dette regioni) di 3×3. Lo scopo del gioco è riempire le caselle vuote con numeri tra l’1 e il 9 sfruttando l’aiuto delle caselle che contengono già dei numeri e rispettando una regola: ogni numero deve apparire solo una volta in ogni riga, colonna e regione.