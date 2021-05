Crostata senza cottura con panna cotta e albicocche: il dolce fresco e leggero

In questo periodo primaverile è una gioia per gli occhi passeggiare tra i banchi del mercato, visto che si è circondati da un’esplosione di gusto e colori. L’estate sta dolcemente e pian piano avvicinandosi e la frutta con le sue molteplici tonalità sono un vero incanto.

Per questo dolce la mia ispirazione è nata proprio quando il mio sguardo è caduto su delle bellissime albicocche mature dalla vellutata buccia arancio con leggere sfumature rosse e la carnosa polpa. Ed è così che ho realizzato che il loro gusto lievemente acidulo si potesse sposare divinamente con il gusto delicato della panna cotta alla vaniglia.

Questa crostata senza cottura è un dolce perfetto per quando non si ha voglia di accendere il forno, in estate una pratica abbastanza comune. Semplice e veloce da preparare, è un dolce fresco e goloso, che puoi tranquillamente comporre con la frutta che più desideri: fragole, ciliegie, albicocche o ananas.

Una croccante base di biscotti è il perfetto guscio per una panna cotta vellutata e delicata alla vaniglia, arricchita con delle freschissime e succose albicocche. Perfetta come fine pasto, fresca e leggera, il risultato è un dolce incredibilmente buono che sorprenderà il palato e gli occhi dei vostri ospiti.

Ingredienti

Per la base della crostata:

– 250g di biscotti secchi

– 100g burro

Per la base della crostata senza cottura, inizia sciogliendo il burro in un pentolino a fiamma bassa. In un mixer inserisci i biscotti e trita, ottenendo un composto sabbioso. Versa i biscotti in una ciotola e aggiungi il burro ormai fuso, quindi mescola fino a quando si sarà assorbito.

Questa ricetta è indicata per una teglia da crostata di 22 cm di diametro e con la base removibile ma in alternativa puoi utilizzare uno stampo a cerniera, rivestendo la base con la carta forno, come per le cheesecake).





Versa il composto di biscotti in teglia e con il dorso di un cucchiaio rivesti la teglia, sia la base che i bordi. Poni la teglia in freezer per 20 min circa, mentre prepari la composta di albicocche.

Per la composta di albicocche:

– 200g di albicocche

– 3 cucchiai di zucchero







In un pentolino inserisci le albicocche, lavate e tagliate a pezzetti piccoli, e lo zucchero; quindi fai cuocere per circa 10 min. Fai raffreddare per qualche minuto e versa la composta sulla base dei biscotti – che nel frattempo riposa in freezer – in modo omogeneo per tutta la base. Riponi la base in freezer mentre procedi a preparare la panna cotta alla vaniglia.

Per la panna cotta alla vaniglia:

– 250 ml di panna liquida fresca

– 250 ml di latte

– 50 g di zucchero

– 6g di gelatina in fogli (pari a 3 fogli di gelatina)

– un baccello di vaniglia o un cucchiaino di essenza di vaniglia

In una ciotolina metti dell’acqua fredda e lascia in ammollo i fogli di gelatina, precedentemente tagliati a pezzi con una forbice. Lascia ammorbidire i fogli di gelatina per circa 10 min. Nel frattempo, in una pentola, aggiungi la panna, il latte, lo zucchero e la vaniglia e fai scaldare a fuoco basso; spegni il fuoco prima che inizi a bollire. Strizza bene i fogli di gelatina dall’acqua e aggiungili al latte e la panna ormai ben caldi. Con una frusta a mano, mescola per far sciogliere completamente la gelatina e lascia intiepidire a temperatura ambiente per circa 10 min. Ora versa il composto in una brocca – per poterlo versare facilmente sulla base – filtrando il tutto con un colino per eliminare eventuali pezzi di gelatina. Se hai ben mescolato con la frusta e fatto sciogliere la gelatina non otterrai nessuno scarto nel colino, ma per precauzione ti consiglio di fare questo piccolo passaggio.







Dopo qualche minuto di riposo a temperatura ambiente, versa delicatamente la panna cotta sulla base dei biscotti e albicocche, ormai congelata, fino ad arrivare quasi ai bordi della crostata. Fai riposare per minimo 3 ore la crostata in frigo. Fai attenzione quando riponi in frigo la crostata evitando che il liquido vada fuori. Personalmente ho poggiato la teglia su un tagliere rivestito di carta forno e molto delicatamente ho riposto in frigo il tutto.







Dopo circa 3 ore la panna cotta si sarà rassodata: controlla toccando leggermente la superficie. Quando è pronta, puoi decorarla con le albicocche tagliate a fettine e piccole foglioline di menta. Per rendere le fettine di frutta belle lucide, in una piccola ciotolina mescola un cucchiaio di confettura di albicocche con un cucchiaino di acqua calda e con l’aiuto di un pennello spennella sopra la frutta.

Conserva in frigo e consuma la tua crostata entro 2 giorni. Se non gradisci le albicocche puoi preparare la crostata senza cottura con panna cotta, con la frutta a tuo piacere.