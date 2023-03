Cosmoprof Worldwide 2023, Gianluca Mech tra i protagonisti con tante novità

Gianluca Mech SpA, una delle prime aziende ad aver introdotto la decottopia, usata ancora oggi nella rivoluzionaria Tisanoreica – l’esclusiva dieta fito-chetogenica con più pubblicazioni scientifiche al mondo – annuncia che anche quest’anno sarà presente a Cosmoprof Worldwide, da più di 50 anni l’evento di riferimento per le aziende e i professionisti di tutti i settori dell’industria cosmetica, che si terrà a Bologna dal 16 al 20 marzo 2023.

Da sempre sinonimo di innovazione ed eccellenza, Cosmoprof è la piattaforma ideale per scoprire in anteprima le novità della Gianluca Mech SpA che ha raggiunto il traguardo dei 112 anni di storia e da quasi 20 anni, attraverso la creazione del Mech-Lab, finanzia la ricerca indipendente presso l’università di Padova e la formazione presso il Centro Studi Tisanoreica. Sono stati anni di sfide vinte, attraverso pubblicazioni importanti, per esempio, nell’ambito del trattamento dell’obesità, del diabete tipo 2, della sindrome dell’ovaio policistico e aprendo nuove frontiere di ricerca (vedi la modifica del microbioma o il miglioramento della performance sportiva). In tutti questi anni è diventata l’azienda con più pubblicazioni scientifiche al mondo sulla chetosi: grazie a questo contributo l’Italia è passata dagli ultimi posti al mondo per numero di pubblicazioni al primo posto nell’Unione Europea e Terza nel mondo.

I visitatori e gli addetti ai lavori presenti a Cosmoprof avranno la possibilità di scoprire le tante novità della Gianluca Mech Spa e conoscerle più a fondo: le nuove linee TISANOREICA HIGH PRO – una gamma di prodotti proteici senza glutine, senza proteine del frumento e del grano con amido resistente – e TISANOREICA PROFESSIONAL, con nuove formule arricchite di principi attivi brevettati, che prevede una serie di protocolli più efficaci per perdere peso e depurare: tra questi anche uno, molto importante per le donne, per il trattamento alimentare della sindrome dell’ovaio policistico.

Ma non solo. Grazie alla partnership tra Guinot Sas, una delle aziende di cosmetica più importanti del mondo per quanto riguarda l’estetica professionale, e Gianluca Mech SpA, collaborazione che vede l’azienda vicentina nella veste di nuovo distributore per l’Italia, verrà presentata Age Reverse, una nuova apparecchiatura di ultima generazione unica al mondo per il ringiovanimento della pelle del viso, presto disponibile nei migliori centri estetici Guinot e Mary Cohr.

Da oltre 40 anni, la missione di Guinot Sas è di rendere le donne più belle grazie a metodologie di trattamento esclusive ed innovative affidando le sue esclusive metodologie alle estetiste, che le realizzano in seno alla rete esclusiva degli Istituti di Bellezza. Le formule dei prodotti Guinot, Mary Cohr, Masters Colors sono conservate senza parabeni, non contengono oli minerali o fenossietanolo e i principi attivi utilizzati sono derivati da piante senza OGM. Con i suoi metodi di produzione, inoltre, Guinot Sas rispetta l’ambiente e non esegue i test dei prodotti sugli animali.