“Corti in Laguna” a Venezia 79: gli appuntamenti della terza edizione

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è giunta alla sua 79esima edizione. Al suo interno tanti eventi di spessore come la terza edizione di “Corti in Laguna”, organizzata all’interno dello spazio Ente Fondazione dello Spattacolo all’Hotel Excelsior-Lido di Venezia.

Gli appuntamenti della rassegna “Corti in Laguna” – organizzata dal press agent Giuseppe Zaccaria e dalla produttrice Francesca Rettondini – si concentreranno tra martedi 6 e giovedì 8 settembre.

MARTEDÌ 6, 16:30

Presentazione del cortometraggio: “La cura” per la regia di Manuela Jael Procaccia, prodotto da WALCE Onlus( Women Against Lung Cancer in Europe) e Doc Congress.Scritto con la Prof.ssa Silvia Novello.

Sinossi

Al centro della storia la travagliata vita di due pazienti malati di cancro allo stadio terminale, che si incontrano in ospedale.Tra loro scaturisce un’amicizia sincera e un rapporto di reciproca “cura”.Insieme scaleranno una nuova vita. Il corto tocca anche con delicatezza il tema sociale dell’assistenza familiare e il fenomeno degli “orfani bianchi”,

Interpreti: Luciano Scarpa, Irene Muscarà e con Dario Maria Dossena, Davide Indellicati, Marco Busso, Luisella Righi.

Saranno presenti in sala Luciano Scarpa, Irene Muscarà la regista Manuela Jael Procaccia e la Prof.ssa Silvia Novello di WALCE.

GIOVEDÌ 8, 16:00-18:00

Proiezione del cortometraggio “Il cane mente”, regia di Virginia Russo, con Eleonora Puglia, Simona Mancini e Pietro Pace. Produzione Manfredi Barbarossa.

Sinossi

Maria rimane cieca a seguito di un incidente. Un giorno un ladro irrompe in casa sua, pronto a colpirla, capisce che la ragazza è cieca. Maria sente uno strano odore in casa, e capisce di non essere sola.Nel frattempo il ladro silenzioso si invaghisce della bellezza della giovane donna. Il finale è inaspettato.

Saranno presenti in sala gli attori Eleonora Puglia,Pietro Pace, Simona Mancini, la rista Virginia Russo, il produttore Manfredi Barbarossa, il DOP Gabriele Videtta.

Presentazione del cortometraggio “Maltempi” diretto da Carlo Fenizi, con Cosetta Turco e Maria Rosaria Vera.Sceneggiatura di M.Antonietta di Pietro, Carlo Fenizi, Raffele Notario.Prodotto da TEJO produzioni.

Sinossi

Rosarita è una homeless bizzarra che vive in una dimensione “ fuori dal mondo”, mentre Sofia una futura mamma che vive “nel mondo”. Un nuovo è pericoloso stato d’emergenza mettono in luce il divario tra immaginazione e realtà, menzogna e verità. Entrambe in un’era di “maltempi”, sul confine ideale tra la tempesta e il cielo sereno della libertà.

Saranno presenti in sala il regista Carlo Fenizi e l’attrice Cosetta Turco.