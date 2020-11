Cortellino: fuori il nuovo singolo ‘Un discorso da coniglio’

Da oggi, venerdì 13 novembre, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming ed in rotazione radiofonica ‘Un discorso da coniglio‘ (LaPOP), il nuovo brano di Cortellino.

Da grandi gioie derivano grandi responsabilità, e da grandi responsabilità derivano, a volte, grandi paure: ‘Un discorso da coniglio‘, nuovo brano di Cortellino, è la storia di un ragazzo che diventa padre, trovandosi inaspettatamente a dover fronteggiare la sua ansia e le sue insicurezze. Scritto insieme a Luca Masiello ed a Laura Raimondi, quello di Cortellino è un brano che affronta con ironia ed un sound fresco una tematica bellissima e delicata: il modo in cui l’arrivo di un figlio cambia inesorabilmente la vita di una persona.

Spiega Cortellino a proposito di ‘Un discorso da coniglio‘: “In questo brano torno a mettere in musica me stesso e le mie esperienze personali, raccontando le paure, i dubbi e le riflessioni di un ragazzo che sta diventando padre”.

Il videoclip ufficiale del nuovo brano è stato girato a Trieste e diretto da Arti Merdov, giovane e promettente regista russo che ha saputo interpretare con maestria il racconto di video e canzone, così come il protagonista, l’attore Armando Gomez, che interpreta il giovane padre in attesa del lieto evento.

Ascolta ‘Un discorso da coniglio’ di Cortellino: