Continua la telenovela più appassionante di questa estate: scoppia la pace in Puglia tra Setta e Timperi?

Il gossip più bollente dell’estate sembra non avere fine. Dopo essersi pizzicati a distanza, i due conduttori di “UnoMattina in Famiglia”, Monica Setta e Tiberio Timperi, si stanno godendo il meritato relax… entrambi in Puglia, precisamente nel Salento.

Tra un tuffo e un aperitivo al tramonto i due stakanovisti – in attesa di tornare in tv il prossimo 18 settembre su Rai1 – non mancheranno a due appuntamenti molto importanti. Prima di andare a Gallipoli nei prossimi giorni per fare tappa nel sontuoso Palazzo del Corso, l’albergo a 5 stelle del suo amico imprenditore Nino de Donno, Monica Setta oggi, giovedì 19 agosto, alle 20.30, presenterà il suo libro “Il Presidente. La nuova Italia di Draghi” a Ostuni, al chiostro di San Francesco. Tiberio Timperi, invece, è agli Alimini, come si evince dalla foto postata da Dario Stefàno, parlamentare del PD e grande amico del conduttore dagli occhi azzurri, che oggi pomeriggio presenta a Otranto il libro di Stefàno e Colombini Cinelli “Turismo del vino in Italia” alle ore 19 in Largo Porta Alfonsina.

Chissà se proprio il Salento, terra di emozioni, musica e sorrisi, riuscirà a far scattare la pace tra i due conduttori? O torneranno a rivolgersi la parola solo sul piccolo schermo?