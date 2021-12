“ConTanti Saluti”: Storielibere.fm lancia il nuovo podcast che parla di educazione finanziaria

Una guida per gestire al meglio le proprie finanze e per orientarsi nel mondo dell’economia. È l’obiettivo del nuovo podcast “ConTanti Saluti” di Storielibere.fm in collaborazione con BPER Banca. Online dal 3 dicembre il primo appuntamento: a seguire, ogni mese, verrà pubblicato un episodio della nuova serie della piattaforma di podcast narrativi.

“ConTanti Saluti“ è un vero e proprio magazine di economia di educazione finanziaria a cui ci si potrà rivolgere per condividere le proprie confidenze finanziarie. Avete mai avuto la sensazione di perdere il controllo delle vostre finanze o di sentirvi smarriti di fronte a una scelta economica? Nessun timore, con la complicità e le conoscenze di Emanuela Rinaldi e la verve competente e appassionata di Enrico Bertolino avrete a disposizione i consigli più semplici per tracciare, monitorare e pianificare le nostre entrate e uscite e per comprendere meglio i principi scientifici su cui si basa l’educazione finanziaria.

Lo scopo di Storielibere.fm è di realizzare un podcast che possa intrattenere e aiutare gli ascoltatori, con parole semplici e un tono leggero, che consenta loro di districarsi tra dubbi ed incertezze su soldi e finanza, temi che molte volte possono intimorire e spaventare. Anche se spesso è proprio questa preoccupazione la migliore alleata per imparare a gestire spese e investimenti, sia per chi ha un capitale contenuto, ma anche per chi quel capitale ha timore di disperderlo.

“ConTanti Saluti” racconterà quindi storie di problematiche molto comuni, che riguardano la vita di tutti, offrendo una sorta di guida per aiutare a gestire il proprio denaro. Per questo motivo il podcast si propone di avere un contatto diretto con gli ascoltatori e di raccogliere le loro domande per avere degli spunti reali da cui partire per sviluppare gli episodi. A questo scopo è già stato attivato un apposito numero WhatsApp, 389 655 62 89, a cui gli interessati possono mandare dei messaggi vocali che serviranno come spunto per le puntate.

La serie podcast, che si sviluppa lungo l’arco temporale di un anno, è composta da dodici episodi mensili da circa trenta minuti, il primo dei quali è previsto in uscita oggi venerdì 3 dicembre.

Sabrina Bianchi, Responsabile Brand e Marketing Communication di BPER Banca, ha dichiarato: “La gestione delle finanze è un tema costantemente presente nelle nostre vite e suscita mille domande. Con il nuovo podcast ConTanti Saluti vogliamo provare a rispondere senza giri di parole, tecnicismi o formule complicate ai quesiti più semplici, ma anche a quelli più complessi: dalla paghetta allo shopping online, passando attraverso la gestione delle spese nella coppia e in famiglia, fino alla pianificazione dei risparmi per il futuro. Parleremo di soldi e di gestione del denaro accompagnati dalla verve di Enrico Bertolino e dalla competenza di Emanuela Rinaldi, senza imbarazzi e con l’obiettivo di condividere contenuti di approfondimento, perché in BPER Banca, da sempre, crediamo che un cliente informato sia anche un cliente più soddisfatto”.

Enrico Bertolino ed Emanuela Rinaldi, autori del podcast, hanno voluto descrivere così il loro apporto al progetto. “Come sociologa, mi occupo da tanti anni in università di studi sulla cultura finanziaria degli italiani e sono felice di poter raccontare nel podcast i risultati delle ricerche scientifiche più recenti e importanti. Così si promuove un’educazione finanziaria seria tra gli ascoltatori”, afferma Rinaldi.

Enrico Bertolino ha aggiunto: “Posso dire di essere contento di approcciare una nuova forma di comunicazione che prevede il tempo a disposizione e la possibilità di interagire con le persone e le loro storie vere, oltre che libere. Sarà interessante capire quanto l’ironia e l’ascolto possano cambiare o migliorare i modelli di comunicazione one way che esistono oggi, come la radio e la tivù, permettendo a noi di crescere ed al pubblico di confrontarsi. Indi per cui andiamo a cominciare questa avventura e vediamo che succede”

Da dicembre 2021 fino a novembre 2022, “ConTanti Saluti” è online con un nuovo episodio disponibile su bper.it, storielibere.fm e su tutte le principali applicazioni di ascolto podcast (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, ecc.).