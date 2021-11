“Concentrazione”: il progetto di Alberto Bezzi supera le 2000 adesioni

Supera le duemila adesioni il network di manager ed esperti fondato da Alberto Bezzi, nato per risolvere problemi di business. Fondato sei anni fa, il suo Concentrazione.eu, nome dato a questa rete unica di professionisti, è cresciuto in maniera esponenziale risultando ad oggi l’unica realtà italiana, e una delle poche a livello internazionale, che racchiude competenze, culture ed esperienze diverse che, messe in comunicazione tra loro, risolvono una incredibile quantità di problematiche che si presentano in ogni tipologia di business. Infatti, ai 2mila professionisti che hanno deciso di far parte della rete, un altro importante numero è emerso durante i primi sei anni di attività: 415, come il numero di progetti seguiti mettendo in correlazione l’azienda richiedente con lo specifico professionista o società, tra i quali spiccano nomi del calibro di Matteo Lo Duca head of global shared services di EssilorLuxottica, Daniel Levasseur chief operations officer di Boiron Italia, Paolo Trincianti CIO di Covisian, Mauro Azzini asset management di Prelios, Marco Bergamaschi legal manager Italia di CompuGroup Medical, Simone Materazzi CIO di Copernico, Lorenzo Maria Di Vecchio Legal Director EMEA di Christian Dior, Andrea Veroni CIO di Liu Jo, Paolo Giglioni CFO di Mondo Convenienza, Milo Gusmeroli vicepresidente di Banca Popolare di Sondrio.

Alberto Bezzi ha svelato il successo fatto di numeri, fatti e persone ospite di TEDx in occasione di uno dei celebri talks, nell’edizione che si è svolta a Modena (qui il video), dal quale poi nasce il libro “La formula del Networking Circolare”, in uscita alla fine del mese di novembre. “Concentrazione” nasce con l’obiettivo di risolvere problemi attraverso la condivisione delle conoscenze ed esperienze dei professionisti, messe a disposizione in maniera gratuita nella prima fase di analisi. Infatti, non solo si possono porre delle richieste per cercare un aiuto nel risolvere un proprio problema, ma allo stesso tempo si presentano best practices su questioni già risolte, utili per coloro che in futuro prossimo potranno imbattersi nel medesimo problema avendo però già una soluzione testata e verificata a portata di mano.

Partecipare, come anticipato, non comporta nessun costo, è sufficiente essere disponibili ad aiutare gli altri nel momento del bisogno. Differente, invece, se la richiesta di aiuto si trasforma in una richiesta di consulenza e in quel caso si instaura un rapporto diretto tra esperto o società e azienda. In media, su 100 richieste ricevute, 84 trovano sempre una soluzione, e 56 di esse si trasformano in un rapporto d’affari nei 12 mesi successivi. Concentrazione non solo rappresenta un punto di riferimento, ma allo stesso tempo crea nuove fonti di reddito per chi vanta competenze uniche nel suo genere.

Dalle più innovative strategie di marketing, passando per l’ottimizzazione dei processi alle soluzioni di progetti IT e cyber security, compliance e governance: queste sono solo alcune tra le numerose richieste che atterrano su Concentrazione.eu e tutte, ad oggi, hanno trovato un interlocutore nella vasta rete di manager e professionisti che quotidianamente già operano per istituti di credito, fashion companies, automotive, aziende farmaceutiche e chimiche, sanitarie o assicurative, ma anche di utilities e molto altro ancora. Manager che, a loro volta, pescano dallo stesso network in questo continuo gioco del dare e ricevere per trovare soluzioni per loro e per le aziende per le quali lavorano. Ma anche aiutando a trovare soluzioni per altri manager o per certificare la reputazione di nuove soluzioni presentate coinvolgendo il loro personale network.

“Da soli si va veloci insieme si va lontano – spiega Alberto Bezzi – perché ai giorni d’oggi le sfide che un imprenditore o un professionista deve affrontare sono sempre in continua crescita, molte delle quali legate proprio alle evoluzioni tecnologiche. Differente se si fa parte di un ecosistema dove tutti traggono vantaggio nell’offrire e ricevere informazioni utili a risolvere il proprio problema e a migliorare, in contemporanea, anche quello di altri. Duemila teste lavorano meglio di una sola. Un modo sicuramente semplice per descrivere Concentrazione, ma alla fine è proprio questa la definizione che meglio la rappresenta: un network di teste pensanti”.