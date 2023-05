In occasione delle elezioni amministrative oggi, lunedì 15 maggio, dalle 21.00 alle 23.00, in diretta e a reti unificate su Cusano Italia Tv (canale 264 del Digitale terrestre) e Cusano News 7 (canale234 del Digitale terrestre) andrà in onda lo speciale “Comune Nazione”.

Nel corso dello speciale, i conduttori Gianluca Fabi, Direttore delle news di Cusano Media Group, e la giornalista Aurora Vena commenteranno i risultati del voto in 600 comuni italiani con Savino Balzano, opinionista in studio, e Lorenzo Capezzuoli Ranchi, inviato a Terni dal comitato del candidato sindaco Stefano Bandecchi.

In collegamento con i conduttori e gli ospiti in studio, politici, giornalisti, responsabili di area dell’agenzia Dire e gli analisti dei sondaggi BidiMedia.