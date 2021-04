Commedie Italiane: nasce il primo portale dedicato interamente alla commedia

La Società la Bilancia, che gestisce il Teatro de Servi di Roma e il Teatro Martinitt di Milano, dal 29 aprile, inaugura il nuovo sito di Commedie Italiane www.commedieitaliane.it, il primo portale dedicato interamente alla commedia, genere teatrale che affonda le sue radici nella tradizione italiana, ai suoi autori, ai suoi protagonisti e curiosità.

La piattaforma, letteralmente rivoluzionata, offrirà non più solo un’occasione di incontro tra chi ama il teatro e chi lo fa, ma permetterà un emozionante viaggio a tutto tondo intorno alla cultura teatrale, con spettacoli in streaming, sguardi nel backstage, copioni inediti, programmazioni, interviste, notizie, storie, aneddoti e curiosità. E un blog vivace.

Un vero e proprio progetto culturale che coinvolge tutte le realtà che ruotano intorno a questo genere: produttori, autori, attori, registi, scenografi, costumisti, tecnici, critici, giornalisti e soprattutto il pubblico, senza il quale lo spettacolo non esisterebbe.

Il sito www.commedieitaliane.it debutta nella sua nuova veste, completamente rivisitata e rivitalizzata, il prossimo 29 aprile. Non più “semplicemente” un punto d’incontro tra domanda e offerta, tra produttori, autori, attori e maestranze, che poteva eventualmente incuriosire gli appassionati di teatro, ma un vero e proprio teatro online, inteso non solo come spettacolo, ma come fucina d’arte. Non più solo copioni inediti e tecnicismi per addetti ai lavori, ma un contenitore culturale in continua evoluzione destinato anche e soprattutto al pubblico, con una grande varietà di contenuti che lo accompagnano davanti, dietro e tutt’intorno al palcoscenico.

Un percorso –curioso, ma anche doveroso- che parte dall’antichità e punta dritto al futuro, alla (ri)scoperta della Commedia, il genius loci dell’italianità. Questa, da sempre, la mission de La Bilancia, società che gestisce i teatri “gemelli” Martinitt e De’ Servi, rispettivamente a Milano e Roma, e che ha ideato la piattaforma Commedie Italiane per promuovere non solo le sue strutture, bensì il teatro in genere. Non un’operazione di mero marketing, dunque, ma linfa per la cultura in senso lato.

Pronti allora a cliccare e tornare a viaggiare nel fantastico mondo della Commedia, che seppure in fondo molto più seria di quanto appare, libera la mente e fa tanto ridere. Terapia pura contro il Covid e contro l’isolamento che, fin qui, non è stato solo fisico.

Proprio questa è l’idea: #accorciamoledistanze. In attesa di tornare, prestissimo, a offrire un palco vero e proprio, affollato di sorprese, novità e buonumore, La Bilancia invita a navigare nel mare brioso di Commedie Italiane.