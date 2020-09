Sky Arte, arriva “Comics. La storia segreta” di Robert Kirkman

Dal 28 settembre, ogni lunedì alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV, arriva “Comics. La storia segreta“, una serie di documentari che approfondiscono le storie, le persone e gli eventi che hanno trasformato il mondo del fumetto.

Robert Kirkman (celebre in particolare per le serie The Walking Dead, Invincible e Marvel Zombi) è, prima di tutto, un creatore di fumetti. Il suo amore per il mestiere non conosce limiti e condivide questa passione in questa serie di 6 documentari che esplorano le storie, le persone e gli eventi che hanno trasformato il mondo dei fumetti.

GLI EPISODI

1 – LA MARVEL E I SUOI EROI – 28 settembre

Nel primo episodio, esploreremo come Jack Kirby e Stan Lee hanno inventato i personaggi più amati della Marvel. Stan Lee e Jack Kirby sono i Lennon e McCartney della Marvel Comics, e proprio come i Beatles, da anni, la gente continuerà a parlare di questi personaggi e delle persone che li hanno creati, allo stesso livello.

2 – WONDER WOMAN ICONA FEMMINISTA – 28 settembre

Wonder Woman è la supereroina femminile dei fumetti più popolare di tutti i tempi. A parte Superman e Batman, nessun altro personaggio dei fumetti è durato così a lungo. Come ogni altro supereroe, Wonder Woman ha un’identità segreta. A differenza di ogni altro supereroe, ha anche una storia segreta. La storia della sua creazione sette decenni fa è stata nascosta fino ad ora. Il documentario è un avvincente lavoro di rilevazione storica che svela come le origini di uno dei supereroi più iconici del mondo, nasconda un’affascinante storia familiare e una storia cruciale del femminismo del XX secolo. Diamo un’occhiata alle vite non molto convenzionali dell’uomo e delle donne che hanno creato questa figura iconica della cultura pop.

3 – SUPERMAN E LE SUE SFIDE – 5 ottobre

Superman è davvero il padre assoluto dei supereroi. È l’Odino da cui scaturisce tutto il resto. Senza Superman, non ci sono Marvel o DC, né blockbuster da miliardi di dollari. Il suo logo è uno dei tre simboli più riconoscibili del pianeta e si trova fianco a fianco con il crocifisso e la stella ebraica. Superman è diventato un fenomeno mondiale ed è stato creato da due ragazzi della classe operaia di Cleveland, Jerry Siegel e Joe Shuster. Superman è per la giustizia ed è piuttosto ironico che ci sia stata una grande ingiustizia nei confronti dei suoi creatori. Siegel e Shuster hanno perso tutto e, proprio come Superman, hanno chiesto giustizia. Hanno combattuto per anni per ricevere il giusto credito e compensazione

4 – NEW YORK LA CITTÀ DEI SUPEREROI – 12 ottobre

L’episodio esplora come gli attacchi terroristici dell’11 settembre a New York abbiano cambiato radicalmente il modo in cui vengono scritti i fumetti e vengono ritratti i supereroi.

5 – EROI DI TUTTE LE CULTURE – 19 ottobre

L’ascesa e la caduta di Milestone Comics, un’impronta di fumetti di proprietà afroamericana che ha preso vita all’inizio degli anni ’90 a New York.

6 – IMAGE COMICS LA NUOVA ERA DEL FUMETTO – 26 ottobre

Sette artisti rinnegati scioccano l’industria dei fumetti avviando la loro compagnia, Image Comics, per rivaleggiare con i giganti Marvel e DC.