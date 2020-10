Reduce dall’ultima edizione di ‘Amici‘ con la pubblicazione del suo EP di debutto ‘Colori‘ e finalista del Festival di Castrocaro 2020, Jacopo torna sulle scene discografiche con ‘Come il sole‘ – brano disponibile in radio e sulle piattaforme digitali – prodotto da Michele Canova Iorfida, uno dei più importanti producer italiani.

“Sin dal primo giorno di registrazione, ero al settimo cielo per il solo fatto che il mio pezzo sarebbe stato poi lavorato da un professionista come Canova – dichiara Jacopo – Quando ho sentito il brano nella versione finale con la mia voce mi sono venuti i brividi. Sfido chiunque a non emozionarsi nel momento in cui ti accorgi che il tuo più grande sogno diventa realtà, ovvero quello di far diventare la musica il proprio lavoro“.

Guarda ‘Come il sole’ di Jacopo: