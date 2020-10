Osvaldo Supino: “Quelle volte che mi sarei lasciato andare”

Osvaldo Supino, uno degli artisti italiani indipendenti più riconosciuti e premiati all’estero, presenta il suo nuovo nuovo singolo e video ‘Cold Again’. Il brano tratto dall’album ‘Sparks’ è una ballata intima ed emozionante che conquista dal primo ascolto e dimostra tutta la vulnerabilità di un artista capace di reinventarsi ogni volta con credibilità.

In ‘Cold Again” Osvaldo tratta il difficile tema della depressione, un argomento tanto delicato quanto attuale e universale. Più che un motivo di pettegolezzo, il brano è una coraggiosa e sincera confessione dell’artista: “Quando stavo male mi sono reso conto che ascoltando le storie degli altri mi sentivo meno solo.” – racconta Osvaldo “Ho scelto di aprirmi su una cosa così tanto privata, più che altro, se possibile, per aiutare qualcuno a sentirsi meno alienato”.

Non solo un’uscita discografica ma una vera e propria campagna di sensibilizzazione per superare stigma e pregiudizio che ancora oggi colpiscono chi soffre di un disturbo mentale e le loro famiglie. Un’azione impreziosita dalla collaborazione con la Fondazione Itaca della quale Osvaldo è diventato ambasciatore, che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie.

Ad accompagnare il singolo anche il bellissimo e toccante videoclip per la prima volta di una semplicità sorprendente volta a valorizzare ulteriormente il testo del brano; una vera e propria novità nella premiata videografia dell’artista, ma che segna sicuramente un punto importante nei suoi primi 10 anni di carriera.

Osvaldo che ha recentemente vinto un Renaissance Award ad Amsterdam per il video di “No es No”, rappresentato l’Italia al Global Pride (l’evento più grande nella storia LGBT insieme a Elton John, Melanie C, Adam Lambert) ed è diventato nuovamente virale con il suo passaggio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ha aggiunto: “siamo in un’epoca in cui tramite i social abbiamo tutti modo di dire la nostra e contaminare chi ci sta intorno. E’ necessario sentirci addosso una responsabilità morale e portare avanti messaggi e iniziative che possono davvero aiutare gli altri”.

Con ‘Cold Again’ Osvaldo prova ancora una volta la sua grande capacità di entrare in empatia con chi lo ascolta, di emozionare ed essere credibile, anche in una ballad così profonda, tanto distante dai ritmi pop dance che lo hanno reso unico nel panorama musicale Italiano.

Un successo internazionale

Ad oggi Osvaldo Supino è uno degli artisti italiani indipendenti più premiati e riconosciuti all’estero, detiene il record per 3 nomination ai BT Digital Music Awards, vincitore di 2 Laiffa Awards, 1 Nickeclip, Premio Unicef, Premio Mei artista rivelazione, 1 Renaissance Award è tra i soli 4 italiani insieme a Pausini, Ramazzotti e Il Volo ed essere stati intervistati dalla CNN. Il suo ultimo album “Sparks”, quarto di inediti, è stato pubblicato in doppia versione inglese e spagnolo, prodotto insieme a Scott Robinson (Demi Lovato, Christina Aguilera) ha ottenuto la certificazione per 8 milioni di streams.

Guarda il video di ‘Cold Again’: