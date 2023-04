Dopo tanti successi ottenuti sulla TV di Stato, Claudio Guerrini torna nelle vesti, a lui particolarmente congeniali, di conduttore Rai. Sabato 22 aprile, infatti, assieme alla collega di RDS Roberta Lanfranchi, sarà il padrone di casa del “Concerto della Terra 2023”, in diretta a partire delle 21 su RaiPlay, nell’ambito della 53esima Giornata della Terra.

Per l’occasione, Guerrini si è raccontato a Zoom Magazine.

Claudio, come nasce questo tuo ritorno in Rai?

Dopo 2 anni di collaborazioni con Mediaset, in cui ho condotto due format su LA5 e Infinity, sono felicissimo di tornare in onda sulla mamma della tv e in particolare su RaiPlay, una piattaforma che da anni produce e trasmette, anche in esclusiva, programmi di alto livello con grandi protagonisti, vedi Fiorello o Giovanni Allevi. L’occasione è prestigiosa perché parliamo del Concerto per la Terra, all’interno della maratona tv dedicata all’Earth Day, la Giornata Mondiale del nostro bistrattato Pianeta.

Ci regali qualche anticipazione della serata?

Sarà una serata di musica e riflessioni con tre artisti importanti che vogliono contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi delicatissimi come i cambiamenti climatici, l’inquinamento atmosferico, lo spreco delle risorse naturali e il bisogno di un cambiamento reale per preservare l’unico posto che abbiamo per vivere. Ve li svelo? Tommaso Paradiso, Ermal Meta e Leo Gassman. Che canteranno e parleranno con me e Roberta Lanfranchi, mia compagna di avventure anche per questo grande evento.

In futuro, a livello professionale, quali altri traguardi ti piacerebbe raggiungere?

Sarebbe bello che questa nuova avventura non restasse sporadica e potessi riprendere un nuovo percorso sulle reti Rai, dopo anni proficui e divertenti vissuti tra La Prova del Cuoco, Buono a Sapersi e Dolce Quiz.

Altri progetti futuri?

Un altro progetto tanto ambizioso quanto faticoso è il mio secondo libro, lo sto scrivendo a quattro mani con una persona speciale che presto potrò svelarvi. Poi sarei felice se, dopo più di un anno, finalmente uscissero due produzioni in cui ho lavorato come attore, un film e una sitcom. Ma la tv, insieme alla radio, resta il grande amore della mia vita. Spero sia sempre più ricambiato, anche per non smentire il sommo Poeta col suo mitico ‘Amor ch’a nullo amato amar perdona’! A presto, e W la Terra!