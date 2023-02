Straordinario sold out al PalaVela – il primo “tutto esaurito” dai tempi delle Olimpiadi invernali – per uno degli eventi più emozionanti e spettacolari mai realizzati sul ghiaccio: “Cinema On Ice”, il format di show ideato dalla Società Opera on Ice che nasce da una contaminazione fra arte, musica, cultura, sport e cinema che ogni anno sarà il veicolo ideale per trasportare il grande pubblico verso le Universiadi Invernali di Torino 2025, assegnate dal FISU al Centro Universitario Sportivo Italiano e in programma dal 13 al 23 gennaio 2025.

Carolina Kostner (Foto: Diego Barbieri/Laura Malvarosa)

Il risultato del grande lavoro fatto per realizzare lo show – prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on Ice e promosso dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Palavela, tempio italiano del pattinaggio su ghiaccio, sede ufficiale del CUS Torino Pattinaggio su Ghiaccio e sede di gara delle discipline di short track e pattinaggio di figura alla prossima Universiade di Torino 2025 – è frutto di molti mesi di preparazione grazie anche all’impegno di tantissimi professionisti che hanno collaborato con un solo obiettivo: regalare al pubblico una serata magica.

Ma non solo. Lo show si è posto l’obiettivo di sensibilizzare concretamente il grande pubblico al rispetto dell’ambiente, facendosi portavoce dei messaggi e degli obiettivi di 4Elements AssociAction che ha sostenuto l’evento, in collaborazione con la Fondazione ICE MEMORY, e capitanato da CNR Italiano e CNRS Francese. Grazie alla collaborazione con Event Green, inoltre, le emissioni prodotte dall’evento saranno interamente compensate.

Dopo un suggestivo ‘Ice Carpet’ – che ha visto sfilare anche molti beniamini del piccolo e grande schermo e dello sport – gli spettatori presenti al PalaVela hanno ammirato le gesta atletiche ed artistiche del cast di “Cinema On Ice“ che ha dato vita ad uno show suggestivo e poetico, esibendosi sulle raffinate coreografie firmate ‘ad hoc’ da Anna Cappellini con Luca Lanotte e Andrea Gilardi per il sincro: da Carolina Kostner – autentica icona di classe ed eleganza sia in Italia che a livello internazionale – e la coppia francese, Oro alle Olimpiadi 2022, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, al giovane talento italiano Daniel Grassl e l’ancor più giovane Raffaele Zich, Ambassador delle prossime Universiadi di Torino 2025, passando per la coppia di adagio che unisce acrobazie da brivido e pattinaggio Annette Dytrt e Yannick Bonheur, la coppia di artistico nazionale Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, la coppia aereal Alice Velati e Daniele Pastore e la squadra di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers.

“Vivere il pattinaggio dal vivo è un’esperienza unica. L’unione tra sport e arte, tra acrobazie ed eleganza esiste in poche altre discipline” commenta la campionessa olimpica, mondiale ed europea Carolina Kostner, aggiungendo: “Sarò di parte, ma Cinema on Ice è uno spettacolo da non perdere e sono davvero felice siano venuti in tanti!”.

Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron (Foto: Diego Barbieri/Laura Malvarosa)

La direzione artistica ha proposto nella prima parte un tributo al grande Maestro Ennio Morricone, le cui colonne sonore sono un’autentica, preziosa e insostituibile risorsa narrativa per tanti film che hanno fatto la storia del cinema: tra i tanti, il fascino senza tempo del genere western in “C’era una volta il west”, l’umanità dolente e smarrita di “Giù la testa” e il complicato e tormentato gioco delle coppie in “Metti una sera a cena”. Nella seconda parte, il pubblico è stato totalmente rapito da altri indimenticabili brani musicali dei più emozionanti film da Oscar, tra i quali “Titanic”, “Il Gladiatore” e “Il Grande Gatsby”.

Riccardo D’Elicio, Presidente Centro Universitario Sportivo torinese: “E’ stato un grande successo vedere il Palavela sold out. Questo mi fa pensare che il Centro Universitario Sportivo torinese ancora una volta abbia regalato emozioni straordinarie a tutta la città. Il sistema universitario sportivo italiano, sotto l’egida FederCusi, riesce a promuovere il valore dello sport anche attraverso i grandi eventi e penso che sia un’occasione importante da sfruttare per il futuro della nostra città, del turismo e della promozione dei nostri Atenei. Questa è una manifestazione che fa parte del percorso verso Torino 2025, con l’obiettivo di promuovere gli sport invernali, come il pattinaggio su ghiaccio. Sarà una grande opportunità di formazione per il futuro dei nostri giovani”.

“È un bell’esempio di sinergia tra le arti e le istituzioni, simbolo tangibile che la nostra città può fare grandi cose a livello nazionale e internazionale – sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema. È stato molto emozionante veder volteggiare sul ghiaccio questi bravissimi atleti sulle note delle musiche che hanno fatto la storia del cinema, grazie anche alle belle coreografie”.

Daniele Donati, Direttore Generale Parcolimpico Srl: “Siamo particolarmente orgogliosi per l’ottima riuscita dell’evento Cinema On Ice, sia per la naturale sinergia che si è creata con altre importanti realtà della Città quali il Cus Torino e il Museo del Cinema, sia per la risposta entusiastica del pubblico torinese che dimostra di continuare ad amare il pattinaggio sul ghiaccio e il Palavela alimentando la passione ormai storica che aveva animato i Giochi Olimpici del 2006.Inoltre, a proposito di eredità olimpica, nella stessa serata in cui registriamo questo lusinghiero successo al Palavela, ospitiamo in contemporanea un concerto di portata internazionale (l’apertura del tour dei Maneskin), sold out da mesi, al Pala Alpitour: questa è la dimostrazione più evidente di come la gestione di questi due impianti da parte di Parcolimpico Srl permetta dopo quasi vent’anni di disporre di due siti ancora all’avanguardia e nell’eccellenza dell’impiantistica indoor sia a livello nazionale sia a livello internazionale, con un chiaro e concreto beneficio distribuito su tutto il Territorio”.

Giulia Mancini, Presidente “Opera on Ice”: “Come avvenuto sin dalla prima edizione di Opera on Ice nel 2011 in Arena di Verona, siamo orgogliosi e fieri del successo ottenuto nel debutto mondiale del nuovo format di show proprio a Torino, culla del cinema italiano, nel tempio del pattinaggio il PalaVela con il suo pubblico preparato ed esigente. Ringrazio di cuore il cast, i coreografi, i costumisti e tutti i professionisti che hanno lavorato da mesi per realizzare questo show unico nel suo genere che ha emozionato e trasportato il pubblico in una serata magica. Un grazie particolare al Presidente del CUS e a ProdeaGroup per la fiducia e la stima dimostrata nei nostri confronti”.

Corrado Camilla di ProdeaGroup: “Per ProdeaGroup è sempre un grande motivo di orgoglio vedere un’idea prendere forma e trasformarsi in una splendida realtà. Ringraziamo la città di Torino che ha risposto con calore e entusiasmo e tutte le persone che hanno collaborato con noi per far sì che questa serata fosse indimenticabile”.

I meravigliosi costumi indossati dal cast, che riproducono fedelmente gli abiti degli attori nei film, realizzati anche con stoffe riciclate e materiale di scarto nel segno della sostenibilità ambientale, sono firmati dai costumisti teatrali Lorena Marin, che ha ideato e realizzato i costumi degli spettacoli di Opera on Ice fin dalla sua prima edizione, e Luca Dall’Alpi, specializzato nella realizzazione di gioielli ed elaborate creazioni di piume. I due costumisti e docenti sono stati supportati nella realizzazione dei costumi di questo spettacolo dagli studenti del Corso di Alta Sartoria del Teatro Regio di Parma, uno dei teatri lirici più importanti del mondo.

La stessa attenzione e professionalità è stata riposta nel riprodurre fedelmente anche il make-up – realizzato dai giovani truccatori della GV Make-up Academy fondata da Greta Volpi, formati e seguiti da insegnanti altamente qualificati, che hanno i prodotti di altissima qualità̀ del marchio Kryolan – e le acconciature più belle e tenaci create da Simone Curci assieme ai parrucchieri Wella official hair partner che hanno messo in risalto il look dei campioni di pattinaggio che si sono esibiti sulle colonne sonore dei più famosi film mondiali.

Nel corso della serata sono stati consegnati da Jacopo Morini gli ICE D’ARGENTO – realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato – a personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura che si sono distinte per il loro talento e impegno nel sociale. Tra i premiati: Carolina Kostner, Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Luca Argentero, Daniela Ropolo, Riccardo D’Elicio e Maria Teresa Lombardo.

(Foto: Diego Barbieri/Laura Malvarosa)