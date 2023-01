“Cinema on ice”, conto alla rovescia per lo show del 25 febbraio al PalaVela di Torino

Uno show unico che unisce le colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema a performance da brividi sul ghiaccio: il PalaVela di Torino si prepara ad accogliere, il 25 febbraio, “Cinema on Ice“, una serata-evento che vedrà la partecipazione di un cast stellare composto da grandi campioni di pattinaggio – tra i quali la regina del ghiaccio Carolina Kostner, i campioni olimpionici Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, il giovane talento italiano Daniel Grassl e l’ancor più giovane Raffaele Zich, Ambassador delle prossime Universiadi di Torino 2025, la coppia di adagio che unisce acrobazie da brivido e pattinaggio Annette Dytrt e Yannick Bonheur, e la squadra di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers – guidato dai campioni del mondo di danza Anna Cappellini e Luca Lanotte nelle vesti di coreografi. Uno spettacolo che vedrà come protagonisti campioni del passato e giovani talenti, promesse del futuro.

“Cinema on Ice” è prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on Ice e promosso dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Palavela, tempio italiano del pattinaggio su ghiaccio, sede ufficiale del CUS Torino Pattinaggio su Ghiaccio e sede di gara delle discipline di short track e pattinaggio di figura alla prossima Universiade di Torino 2025.

Il risultato del grande lavoro fatto per realizzare lo show, che prevede molti mesi di preparazione e tantissimi professionisti che collaborano con un solo obiettivo, regalare al pubblico una serata magica, è stato presentato questa mattina, 30 gennaio, in una conferenza stampa tenutasi presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino, alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e parte del cast. Dai capolavori del Maestro Ennio Morricone, come “C’era una volta in America”, “Mission” e “Giù la testa”, ai grandi film che hanno fatto la storia del cinema, tra i quali “Star Wars”, “Titanic” e “Il Gladiatore”: una sublime contaminazione tra cinema, sport, arte, musica e natura che regalerà al pubblico presente un format di spettacolo unico al mondo.

Enzo Ghigo, Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino: “La trasversalità delle Arti è uno degli asset che vede il Museo Nazionale del Cinema da sempre impegnato in prima fila. L’eleganza dei pattinatori artistici si sposa alla perfezione con le musiche da film, creando uno spettacolo onirico e coinvolgente. Siamo contenti di partecipare all’anteprima mondiale di ‘Cinema on Ice’, uno spettacolo unico che coniuga cinema e sport, e che si propone di essere uno degli eventi internazionali di avvicinamento alle Universiadi che si terranno a Torino nel 2025, per poi arrivare nel 2026 alle Olimpiadi invernali che, ancora una volta, vedranno coinvolto il nostro Paese”.

“Come Centro Universitario Sportivo torinese, affiliato alla FederCusi, siamo orgogliosi di poter organizzare un evento sportivo che possa abbinare la musica e il cinema attraverso la performance di grandi atleti. Quindi ancora una volta lo sport unisce realtà diverse – dichiara il Presidente del CUS Torino Prof. Riccardo D’Elicio – La prima mondiale di Cinema on Ice nella nostra città è frutto dell’idea del Comitato Organizzatore Torino 2025 di promuovere l’organizzazione di eventi che possano rilanciare l’Universiade in Piemonte. Grazie a questo potremmo comunicare la manifestazione a livello internazionale. L’abbinamento con il progetto di ricerca sulla memoria del ghiaccio, al fine di sensibilizzare concretamente il grande pubblico al rispetto dell’ambiente, e la donazione di 1 euro alla Fondazione Ice Memory, impreziosiscono ancor più questo evento”.

Giulia Mancini, Presidente “Opera on Ice”: “Per me e la mia Società “Cinema on Ice” rappresenta la ripartenza dopo duri anni di stop dovuti alla pandemia. Siamo orgogliosi ed emozionati di debuttare con questo format di show proprio a Torino, culla del cinema italiano, nel tempio del pattinaggio il PalaVela con il suo pubblico preparato ed esigente. Ringrazio il cast, i coreografi, i costumisti e tutti i professionisti che stanno lavorando da mesi per realizzare uno show unico nel suo genere che trasporterà il pubblico in una serata magica”

Daniele Petirro, produttore di ProdeaGroup: “E’ motivo di grande orgoglio produrre questo grande show che unisce sport e spettacolo sensibilizzando concretamente il grande pubblico al rispetto dell’ambiente, tema molto caro a noi di ProdeaGroup. La sera del 25 febbraio ci faremo portavoce dei messaggi e degli obiettivi di 4Elements AssociAction che sostiene l’evento, in collaborazione con la Fondazione ICE MEMORY, e capitanato da CNR Italiano e CNRS Francese. Grazie alla collaborazione con Event Green, le emissioni prodotte dall’evento saranno interamente compensate”.



“Come Regione non possiamo che essere entusiasti per un’iniziativa tanto interessante ospitata dal nostro territorio – afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca –. Sono certo che il pubblico accorrerà numeroso per un appuntamento simile. Il 2022 è stato un anno di grande sport e stiamo lavorando per fare in modo che il 2023 non sia da meno”.

“La Città di Torino è lieta ed orgogliosa di ospitare la prima mondiale di “Cinema on Ice” – ha sottolineato l’assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta –, uno show spettacolare, il giusto connubio tra le emozioni della musica, del cinema e le grandi performance sportive di un cast stellare di pattinatori di fama internazionale. Il Palavela diventerà ancora una volta il luogo ideale dove il pattinaggio mondiale potrà esprimersi nelle sue forme migliori. Tra gli atleti ci saranno grandi professionisti come Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron oro olimpici nel 2022 e la nostra Carolina Kostner che proprio a Torino nel 2006 ha partecipato ai suoi primi Giochi Olimpici invernali come portabandiera della squadra italiana”.

Alessandro Ciro Sciretti, Presidente del Comitato organizzatore di Torino 2025 e di Edisu Piemonte: “Portare uno spettacolo che unisce sport e intrattenimento in una location straordinaria come quella del Palavela che ospiterà anche i Giochi Mondiali Universitari Invernali nel 2025 è un modo per avvicinare i torinesi al mondo degli sport invernali, al mondo del ghiaccio, che è nel Dna di questa città. Felice che il CUS stia organizzando questo grande evento, una manifestazione di qualità che sono certo attirerà pubblico anche al di fuori di Torino, probabilmente anche al di fuori del Piemonte ed è bello che Torino 2025 sia in grado di attrarre eccellenze, talenti e grandi eventi di qualità sul nostro territorio”.

Presente in conferenza stampa anche la Vice Presidente del Comitato Piemontese FISG Andreina Borio, in rappresentanza del Presidente nazionale Andrea Gios.

Sochi, 20 febbraio 2014 XXII Olimpiadi Invernali Sochi 2014 Pattinaggio di figura programma corto nella foto : Carolina Kostner Foto Augusto Bizzi

La campionessa olimpica, mondiale ed europea Carolina Kostner: “Sarà una gioia partecipare a questo spettacolo: è sempre una grande emozione condividere la mia arte con il pubblico. Soprattutto in quanto qui in Italia non ci sono molte occasioni di poter ammirare questa bellissima disciplina dal vivo. Sarà la conferma delle straordinarie capacità di coreografi di Anna Cappellini e Luca Lanotte, pattinatori eccezionali e soprattutto artisti nel cuore. Mi aspetto quella magia che solo il pattinaggio sa dare”.

“Torino e il PalaVela sono posti speciali: porto nel cuore le emozioni della finale di Grand Prix 2008, i mondiali 2010 e quelle dei miei primi giochi olimpici. Un posto che ti ha visto crescere resta per sempre un po’ “casa” ed è quindi una gioia ancora maggiore tornarci. Inoltre, vedere come, dopo più di due anni di pandemia, tutto sembra ritornare “normale” rende ogni progetto nuovo ancora più speciale. Location meravigliose come il PalaVela scaldano il cuore sono uniche, ma io penso che un posto diventi speciale grazie all’affetto di coloro che seguono con passione questa disciplina e che mi avvolgono sempre con il loro calore”.

Gabriella Papadakis, campioni mondiali ed europei, medaglia d’oro nella danza alle Olimpiadi 2022: “Quando gareggi devi dare il massimo, essere una stella, avere il tuo miglior aspetto, la miglior coreografia che andrai ad eseguire perfettamente. Ci esibiremo a “Cinema on Ice” una sola volta e una soltanto ed è per questo che lo renderemo il più bello ed eccitante possibile per il pubblico che verrà a vederci. È così bello provare cose nuove e nuove coreografie: è la miglior ispirazione”.

“Posso dire che lo show sarà bellissimo. Attraverso il movimento, il pattinaggio sul ghiaccio riesce a rendere le emozioni dei personaggi dei film e le atmosfere delle pellicole in un modo totalmente diverso ma molto efficace. Sarà una nuova interessante modalità per il pubblico di riconoscere e rivivere i film che già conoscono e amano. È sempre emozionante vedere quanti fan abbiamo in Italia e non vedo l’ora di vederli tutti per salutarli dalla pista di ghiaccio!”.

Guillaume Cizeron, campioni mondiali ed europei, medaglia d’oro nella danza alle Olimpiadi 2022: “L’arena olimpica è ancora davvero impressionante e un monumento storico importantissimo. Il pubblico italiano è sempre accogliente e molto rumoroso, che è una cosa che adoriamo! Non posso che associare Torino a ricordi dolcissimi”.

“I film sono sempre una grande fonte di ispirazione per noi: creiamo programmi di gara e coreografie che raccontano storie di personaggi con cui sentiamo di avere un forte legame, che sentiamo vicini. Molto spesso questi personaggi e storie le troviamo proprio nei film. Essere a Torino, dove è nato il Cinema italiano, sarà sicuramente di grande ispirazione”.

Anna Cappellini e Luca Lanotte, campioni mondiali e medaglia d’oro alle Universiadi 2007, coreografi di “Cinema on Ice”: “Il PalaVela è stato teatro della più grande manifestazione sportiva esistente, l’Olimpiade. Non credo ci sia scenario migliore per il debutto per questa fantastica nuova sfida. Ovviamente il ricordo più bello legato al PalaVela per noi è la vittoria delle Universiadi nel 2007, manifestazione che tornerà a Torino nel 2025”.

“La vittoria nel 2007 è stata importantissima per la nostra carriera. Emotivamente, come giovani atleti, eravamo tanto legati alle Olimpiadi 2006. L’abbiamo vissuta da veri appassionati, sognando un giorno di essere lì. E così è stato la stagione successiva, vincere la medaglia d’oro alle Universiadi sullo stesso ghiaccio. Come non essere a conoscenza del forte legame tra il cinema e Torino? Purtroppo non abbiamo ancora avuto occasione di visitare il Museo del Cinema. Rimedieremo assolutamente in occasione di Cinema on Ice. Ogni tipo di ispirazione per un direttore creativo è molto importante”.

Biglietti disponibili su www.ticketone.it/artist/cinema-on-ice/