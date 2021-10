Profumo d’autunno: ciambella alla zucca con gocce di cioccolato

L’autunno ha finalmente bussato alle nostre porte con i suoi caldi colori, le giornate che iniziano ad accorciarsi e l’aria che diventa mite. Non trovate anche voi romantica questa stagione e i suoi colori straordinari?

In questi pomeriggi autunnali in cui la voglia di una dolce coccola prende spesso il sopravvento, non potevo non accendere il forno e preparare questa ciambella dai buoni e genuini sapori autunnali. La regina indiscussa della stagione autunnale è “sua maestà “la zucca; dal sapore delicato e dolce risulta tanto versatile tra i piatti salati e dolci. Io non posso farne a meno in questo periodo: oltre ad utilizzarla per decorare casa con tante zucchette, spesso la utilizzo in cucina. Dall’antipasto al dolce con questo ortaggio ci si può davvero divertire, in modo particolare nelle torte diventa un ingrediente prezioso.

La ciambella alla zucca con gocce di cioccolato è un dolce davvero delizioso, ottimo per la colazione e la merenda con i bimbi. La presenza della zucca rende l’impasto soffice e morbido: insomma, dovete assolutamente provarla!

Facilissima da preparare, in questa ciambella non è necessario cuocere la zucca ma va usata cruda e frullata. La farina di mandorle, la cannella e le gocce di cioccolato rendono ancor più golosa e profumato questo dolce.

Oltre al classico risotto di zucca, avete provato ad usare questo meraviglioso ortaggio nei dolci? No? Allora non vi resta che provare questa ricetta… a casa l’abbiamo divorata!

Ingredienti:

– 4 uova a temperatura ambiente

– 180 g di zucchero

– 200g di purea di zucca

– 160 ml di olio di semi

– un cucchiaino di essenza di vaniglia

– 250 g di farina

– 90 g di farina di mandorle (o mandorle tritate molto finemente)

– una bustina di lievito per dolci

– buccia grattugiata di un limone

– un cucchiaino da tè di cannella

– 80 g di gocce di cioccolato

Procedimento:





Imposta il forno statico a 170° C.

Lava la zucca, elimina la buccia e tagliala in piccoli pezzi. Con l’aiuto di un mixer frulla la zucca fino a farla diventare una purea, dopodiché aggiungi l’olio e dai un’altra frullata per amalgamare il tutto.









Nel frattempo monta le uova con lo zucchero e la vaniglia fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Con una spatola aggiungi delicatamente la purea di zucca e la buccia grattugiata di un limone. Procedi unendo la farina, il lievito, la farina di mandorle e la cannella ben setacciati. Per ultime aggiungi le gocce di cioccolato, precedentemente miscelate in una ciotolina con un cucchiaio raso di di farina, in modo da non depositarsi in basso la torta.





Imburra e infarina uno stampo di 24 cm di diametro, versa e livella l’impasto della tua ciambella e cuoci per circa 40 min in forno preriscaldato statico, a 170° C. Prima di estrarre la torta dal forno, fai sempre la prova stecchino.

Quando è ben asciutto puoi sfornare la ciambella e dopo che si sarà raffreddata, cospargila di zucchero a velo.