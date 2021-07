Cheesecake allo yogurt senza cottura: il dessert estivo veloce ed invitante

Una ricetta semplice e facilissima da realizzare: la cheesecake allo yogurt senza cottura è in assoluto il dolce più gettonato nel periodo estivo. La ricetta che ti propongo oggi ha una crema neutra, a base di yogurt greco, così puoi divertirti a decorare il tuo dolce con tutta la frutta di stagione che più ti piace. Fragole, pesche, albicocche, ciliegie, fichi, frutti di bosco: hai l’imbarazzo della scelta per decorare e arricchire la tua cheesecake allo yogurt.

Un dolce senza cottura, ideale da preparare in questi giorni di caldo afoso, quando accendere il forno non è il massimo del divertimento. Dal gusto leggero e delicato, questa cheesecake vi conquisterà subito: vi divertirete a sperimentare diverse decorazioni ogni volta che la preparerete. Se amate una versione più cioccolatosa, vi ricordo la mia cheesecake fredda al cioccolato, anche questa super buona e golosa (LEGGI ANCHE: Cheesecake al cioccolato senza cottura: semplice da preparare, buona da mangiare!). Non vi resta che attrezzarvi con tutti gli ingredienti e preparare questo buonissimo dolce!

Ingredienti

Per la base:

200g di biscotti Digestive

80 g di burro fuso







Trita in un mixer i biscotti fino ad ottenere una polvere sottile. Fai fondere il burro in un pentolino a fiamma molto bassa. Versa i biscotti tritati in una ciotola e aggiungi il burro fuso e mescola per ottenere un composto omogeneo. Come stampo puoi utilizzare o un cerchio di acciaio regolabile di 20 cm di diametro o uno stampo a cerniera massimo di 22 cm di diametro, rivestendo il fondo dello stampo con la carta forno. Versa il composto dei biscotti sul fondo e con il dorso di un cucchiaio crea uno strato uniforme. Conserva in frigo mentre prepari la crema.

Per la crema:

200 g di yogurt greco

70 g di formaggio spalmabile

50 g di zucchero a velo

Buccia grattugiata di un limone non trattato

250 ml di panna fresca

Un cucchiaino di essenza di vaniglia

6 fogli di gelatina (pari a 12g)

Un cucchiaio di latte









In una ciotolina piena di acqua fredda, metti in ammollo i fogli di gelatina tagliati a pezzetti, per 10 min. In un’altra ciotola, con un frullino elettrico monta per qualche minuto lo yogurt, il formaggio, lo zucchero a velo e la buccia di limone. A parte, monta la panna fresca con un cucchiaino di essenza di vaniglia. In un piccolo pentolino, metti i fogli di gelatina ben strizzati con un cucchiaio di latte e fai sciogliere a fiamma bassa.









La gelatina in un minuto si scioglierà, dopodiché aggiungila filtrando con un colino nella crema di yogurt e monta a bassa velocità per qualche minuto. A questo composto unisci la panna montata, mescolando con una spatola dal basso verso l’alto, per non smontare il composto. Versa la crema sul fondo di biscotti e livella per bene la superficie e fai riposare in frigo per almeno 6 ore.

Per decorare:

5 albicocche

Due cucchiai di zucchero semolato

Fichi q.b.

Mirtilli q.b.

Dopo il riposo in frigo sforma delicatamente la cheesecake dallo stampo e decorala a piacere con la frutta di stagione. Puoi affettare le albicocche e cuocerle in padella, con due cucchiai di zucchero, per circa 5 min, fino a quando risulteranno morbide e con un goloso sciroppo.

Fai raffreddare qualche minuto e poi aggiungile sulla superficie della cheesecake, insieme ai fichi tagliati a spicchi e ai mirtilli.