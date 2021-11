Che gag tra Tiberio Timperi e Monica Setta in studio a “UnoMattina in famiglia” sabato scorso in apertura di puntata!

Timperi dando la linea al tg sbaglia e lancia il Tg2, prontamente ripreso dalla Setta che gli ricorda che sono su Rai1 e dunque andrà in onda il Tg1. Correte a rivedere lo spezzone su RaiPlay e scoprirete che la reazione di Timperi è stata addirittura sorprendente. Il conduttore – che notoriamente non è in buoni rapporti con la collega – ha reagito sorridendo e infilando una battuta simpatica: “Ok, questa la tagliamo“.

Pace fatta tra i due? Forse non esattamente, perché chi vive nello Studio 1 sostiene che la coppia ancora oggi non si saluta, limitandosi ad un formalismo del tutto professionale. Ma è vero che gli ascolti alle stelle hanno galvanizzato il tridente e, dunque, squadra che vince… sorride. Ingrid Muccitelli ha portato equilibrio e serenità mentre la conduzione di Timperi-Setta rimane, come già evidenziato dai numeri positivi delle due passate edizioni, ottima.

Anche quest’ultimo weekend “UnoMattina in famiglia” è stato premiato dall’auditel. Se sabato il programma ha segnato 1 milione 400 mila telespettatori, ieri ha portato a casa il record stagionale dando il buongiorno ad una media che nella seconda parte ha sfiorato quota 1milione 600mila, arrivando a quasi 22 punti e mezzo di share.

“Siete la nostra forza!” ha postato poche ore fa Monica Setta sui suoi social, ringraziando i telespettatori.