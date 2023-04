C’era una volta un re

1805: mentre la città di Milano si raduna in piazza del Duomo per assistere all’incoronazione di Napoleone, il nobile Carlo, costretto alla sedia a rotelle per la tubercolosi che lo affligge, e il suo domestico Cesare, sono in casa a parlare della vita.

Durata: 17’

Data di realizzazione: 2020

Regia: EDO TAGLIAVINI

Età: 51

Produzione: CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione cortometraggio: Lazio

Opera prima: No

Lingua originale: italiano

Colore: colori

Soggetto: Oliviero Del Papa, Lucio Ricca

Blocco cromatico: Disabilità, autodeterminazione

Cast artistico:

Leonardo Giuliani (Protagonista) Alessandro Pacioni (protagonista)

Cast tecnico:

Lorenzo Scudiero (Fotografia) Massimo Da Re (Montaggio) Fabiana Taormina (Scenografia) Silvia Giannangeli (Costumi) Pietro Scialanga (Musiche originali) Amitt Darimdur (Suono presa diretta) Francesco Murano (Microfonista) Beatrice Mele, Francesco Mauro (Montaggio suono) Piero Fasoli (Mix) Elisabetta Giannini, Giulio Lazzarini (VFX) Elio Cecchin (Organizzatore)