C’è già aria di festa a Vetralla: riapre “Il Regno di Babbo Natale”

In fondo al nostro cuore c’è un bambino che non cresce mai. Che ci fa ridere, piangere, ma soprattutto sognare. E sarà quel bambino che dal prossimo 17 settembre ci prenderà per mano e ci accompagnerà nel magico Regno di Babbo Natale, a Vetralla. Lui, accucciato nella nostra anima anche quando saremmo troppo adulti per fargli spazio, sarà l’unico e solo spirito guida oltre la soglia di un’avventura magica e straordinaria che a Vetralla è ormai tradizione consolidata. Perché solo con gli occhi di un bambino il mondo lo si può osservare in tutti i suoi colori.

Tornano ad aprirsi i cancelli del suggestivo e scenografico Regno di colui che tutti conosciamo come il signore un po’ attempato, con il cappello rosso e la lunga barba bianca, sempre pronto a esaudire i desideri di tutti.

C’è già aria di festa a Vetralla, che vedrà animarsi nuovamente in questo gigantesco punto d’incontro tra realtà e fantasia appassionati del Natale che arrivano ogni anno da tutta Italia, in una tre giorni che si preannuncia ricca di sorprese e novità. Il 17, il 18 e il 19 settembre, dunque, tutti i personaggi del Regno: il 100% Elfetto, Rudy la Renna dal naso rosso, Henry lo Schiaccianoci, Steve il Candy Cane assieme a lui, il vero protagonista, Babbo Natale, saranno pronti ad accogliere i visitatori a partire dalle ore 9:30 fino alle 19.30 per la grande apertura della stagione 2021.

Un Regno che ha pensato a rinnovarsi negli spazi, nelle attività e soprattutto nell’atmosfera, come tradizione vuole. Perché il Natale resta l’unico momento della nostra vita nel quale dobbiamo solo sognare. Ecco perché già dall’ingresso, ogni singola persona si immergerà nel Villaggio degli Elfi, dove sorgono le casette dei piccoli “assistenti” di Babbo Natale. Non manca la loro Officina ed il trascinante entusiasmo di cui ogni 100% Elfetto è capace!

Il percorso fatato passa attraverso la Casa di Babbo Natale, riammodernata per la nuova stagione, e il Bosco di Ghiaccio con l’Albero della Vita. Una vera novità. Oltre a tante proposte innovative e interessanti nella galleria dello shopping con decorazioni che solo nel Regno si possono trovare.

Ma ciò che tutti aspettavano con trepidazione è il Victorian Village, che cresce e si trasforma in un’esperienza ancora più coinvolgente! Con la pista di ghiaccio ecologico, che fa luce a nuove attrazioni come le FantaTazze, il CarosElfo e il MagiTreno. A dominare questo meraviglioso e incantato spazio, un grande palco su cui si alterneranno artisti di ogni genere e specie. Incorniciato da tutta una serie di attività, che vanno dal food al beverage (anche con prodotti tipici ed esclusivi), agli outlet, con bar e ristoranti annessi.

Gli ingressi saranno gestiti come sempre seguendo tutte le normative anti-covid, esattamente come nella scorsa stagione. Dove, nonostante la pandemia, sono transitate 450 mila persone in totale sicurezza. Perché solo dove c’è sicurezza ci può essere magia. L’ingresso è gratuito e non ci sarà bisogno di prenotazione. L’appuntamento dunque è il 17, il 18 e il 19 settembre con la sensazionale apertura de Il Regno di Babbo Natale: per bambini da 0 a 1000 anni. Il Regno resterà aperto dal 17 settembre 2021 fino al 16 gennaio 2022, tutti i giorni con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30.

Il Regno di Babbo Natale si trova sulla S.S. Cassia km 62,200 – 01019 Vetralla (VT). Si può restare aggiornati su tutte le numerose iniziative in programma quest’anno, visitando i canali social del Regno e il sito ufficiale www.ilregnodibabbonatale.it. Qui di seguito il video di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=fNPH8MiTKBA&feature=youtu.be. Per accedere a Il Regno di Babbo Natale non è previsto l’utilizzo del Green Pass.