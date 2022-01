Catherine Johnson si racconta in “Björn from ABBA and Friends”, lo show radiofonico di Apple Music Hits.

Björn Ulvaeus, membro fondatore degli ABBA, lancia lo show radiofonico di quattro puntate “Björn from ABBA and Friends” su Apple Music Hits. In uno degli episodi, a raccontarsi è Catherine Johnson, autrice del soggetto del musical teatrale “Mama mia!” e del primo adattamento cinematografico.

Catherine Johnson

Una delle cose che Catherine dice di amare della musica degli ABBA è il potere dei testi, parlati e cantati, di risultare sempre in ogni modo uno specchio di piccoli momenti di vita delle persone. “Questa è la magia degli Abba” dice ”quell’armonia fra i componenti del gruppo, che rende tutto vero e fantastico allo stesso tempo”.

“La cosa bella è che i testi nascevano spontanei come le melodie, e poi tutto si assemblava senza che nessuno della band fosse mai in disaccordo prima di registrare il pezzo” aggiunge.

Nell’intervista la produttrice e scrittrice ribadisce che nonostante la separazione a livello affettivo dei componenti, l’intesa musicale e artistica non si è mai persa, perché troppo preziosa. “Durante gli anni degli ABBA, anche a fronte della separazione, siamo stati professionali perché sarebbe stato da pazzi perdere tutto quello che avevamo, il mezzo che ci ha permesso di esprimerci”

La serie “Björn from ABBA and Friends” include musica e dialoghi su tutto quello che riguarda gli ABBA, con amici e collaboratori, tra cui Nile Rodgers e Johan Renck. A lanciare la serie è Björn, fondatore del gruppo e ultimo artista ad unirsi alla premiata line-up radiofonica di Apple Music.

Björn

Questa nuova serie in quattro puntate "Björn from ABBA and Friends" prevede dialoghi con amici, collaboratori e artisti su tutto ciò che riguarda gli ABBA.

L’episodio inaugurale di “Björn from ABBA and Friends” ha come ospite speciale anche Nile Rodgers, che si unisce a Björn per condividere storie e parlare dei segreti della scrittura delle canzoni, della costante influenza degli ABBA, della chiave del loro successo e dell’innegabile catalogo, e il direttore creativo degli imminenti concerti di “ABBA Voyage”, Johan Renck.

“Sono entusiasta di portare il programma su Apple Music Hits perché da tempo volevo chiedere a persone dotate di intelligenza emotiva e a studiosi che conoscono gli ABBA perché pensano che le nostre canzoni siano durate così a lungo – quasi 40 anni -, perché io stesso fatico a comprenderlo” ha detto Björn. “A volte quando vedo il numero di album che abbiamo venduto – che dicono sia intorno ai 400 milioni – riesco a comprenderlo razionalmente, ma emotivamente non ce l’ho mai fatta perché non capisco come mai sia successo tutto questo. So solo che abbiamo scritto le nostre canzoni meglio che potevamo, e poi le abbiamo registrate meglio che potevamo, e questo è tutto. Quello che è successo dopo è stato un fenomeno che non ho mai compreso bene. Ma forse i miei ospiti, in questa serie, mi aiuteranno a capirlo. Forse mi daranno qualche input che ho aspettato per molto tempo. Ne ho già parlato con diverse persone naturalmente, ma nessuno ha dato una risposta valida, quindi penso sia questo, in sostanza, il motivo di questa serie. Si tratta di ottenere finalmente una risposta ad alcune domande che ho avuto per molto tempo”.

Guarda il trailer di ”Björn from ABBA and Friends”: