Caso Liliana Resinovich, l’avvocato Taormina: “Se la signora è stata oggetto di omicidio, l’omicida è il marito ma la scamperà”

L’avvocato Carlo Taormina è intervenuto nella prima puntata di Fatti di nera, il programma di Cusano Media Play (www.cusanomediaplay.it), per commentare il caso della morte di Liliana Resinovich, esprimendo forti perplessità sulla gestione iniziale delle indagini e sul ruolo di Sebastiano Visintin.

“Gli errori commessi all’inizio dell’inchiesta, soprattutto nelle attività di indagine che avrebbero dovuto essere svolte, rendono estremamente complicato arrivare a una conclusione corretta, in un senso o nell’altro. Pur riconoscendo la competenza della professoressa Cattaneo, che conosco molto bene e considero una grande anatomopatologa, ritengo che vi siano limiti oggettivi che le impediranno di superare il confronto processuale, che, a mio avviso, alla fine risulterà perdente o, comunque, non porterà a una conclusione soddisfacente. Questa, naturalmente, è una mia opinione personale. Io ho una mia opinione personale” ha dichiarato Taormina.

L’avvocato ha poi espresso forti dubbi su Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich: “Io mi sono fatto l’idea che qualcuno stia, come dire, giocando col fuoco e che stia recitando una parte che non risponde alla realtà. Tanto per essere chiari, io ho conosciuto bene Sebastiano Visintin, il marito. L’ho conosciuto, ci ho parlato, l’ho sondato. E io devo dire una cosa: ho la sensazione che ci stia prendendo in giro tutti. In quale senso? Nel senso che, essendo lui un narciso di prima qualità, ritengo che lui stia abilmente giocando con le ambiguità e con le difficoltà di accertamento dei fatti che tutti quanti conosciamo, e che persino sia lui stesso a creare situazioni di confusione e quindi di ulteriore difficoltà di diagnosi nella consapevolezza che la donna si sia suicidata e che lui stia cercando grande pubblicità. È un malato di pubblicità”.