‘Casa tua’: fuori il nuovo singolo di Cannella

Esce oggi il nuovo singolo di Cannella, ‘Casa tua‘, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Honiro Rookies. ‘Casa tua‘, scritta da Cannella e prodotta da Marta Venturini, è una ballad che ha come protagonista la voce di Cannella, nuda e sincera, che si poggia su una chitarra e rimane sempre leggibile, un arrangiamento che non sovrasta mai le sue emozioni.

“Casa tua è stato uno dei primi pezzi del nuovo disco a cui ho lavorato, il secondo dopo Foro Italico. L’ho scritta in un periodo della mia vita particolarmente felice, durante l’inverno 2019/2020, prima della pandemia” racconta Cannella, il cui vero nome è Enrico Fiore, aggiungendo: “Questa canzone è un invito ad entrare gli uni nelle vite degli altri senza vincoli di tempo, non è un caso che abbia scelto di pubblicarla in un momento così, dove siamo tutti costretti a stare distanti ed è facile sentirsi isolati o soli. In questa canzone ci ho sempre trovato una forte carica emotiva, quel fattore che anche a distanza può unire e creare condivisione tra le persone, specialmente in un periodo del genere è giusto che la musica abbia anche questo scopo. Spero che questa canzone riesca ad arrivare a tutti nello stesso modo in cui arriva a me, che mi basta mettere in play e chiudere gli occhi per rivivere a pieno le belle sensazioni di quei giorni in cui l’ho scritta“.

Cannella è attualmente al lavoro per il suo prossimo album, anticipato dai singoli ‘Foro Italico‘, ‘Ti volevo Raccontare‘ e ‘La mia Roma‘.

Ascolta ‘Casa tua’ di Cannella: