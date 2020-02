Carolina Rey: grande attesa per il ‘live’ a “L’Asino Che Vola”

Dopo i grandi successi ottenuti in televisione e al cinema, Carolina Rey torna a uno dei suoi primi amori: la musica.

Domani, giovedì 27 febbraio, alle 21, la poliedrica artista romana si cimenterà con un’attesissima esibizione live nella suggestiva location de “L’Asino Che Vola”, da molti considerata il tempio capitolino della musica di tendenza e di qualità. Una serata all’insegna della musica italiana, durante la quale troveranno spazio brani inediti e cover delle canzoni realizzate dai più grandi cantautori di sempre. Per l’occasione, Carolina sarà accompagnata da una band dal vivo con batteria, basso, chitarra e pianoforte. Prevista la presenza di numerosi ospiti che si alterneranno sul palco per qualche incursione non solo musicale.

“Non mi definisco prettamente una cantante e nutro un grande rispetto nei confronti di questa professione ma ogni tanto sento l’esigenza di salire su un palco e cantare, perché da sempre lo ritengo un modo di esprimere me stessa, forse il modo più autentico” racconta Carolina, aggiungendo: “Non riesco a rinunciare a questa mia grande passione. D’altra parte, son cresciuta a suon di musica con mia mamma che faceva la cantante lirica e per me è naturale raccontare la vita attraverso le note”.

