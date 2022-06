Carolina Rey: “Che gioia condurre in tandem con Fabio Gallo”

Con Fabio Gallo è al timone di una Weekly, una trasmissione che, sebbene sia partita da pochi giorni, può già essere considerata una delle più seguite del palinsesto di Rai1. Carolina Rey, conduttrice capace, poliedrica e versatile, si racconta a cuore aperto a Zoom Magazine.

Carolina, gli ascolti della prima settimana di Weekly sono molto buoni. Un primo bilancio?

Sono felicissima. L’eredità era importante e mi sono sentita sollevata che la gente abbia apprezzato il nostro impegno ed il nostro lavoro. Siamo una grande squadra con ottimi professionisti ma prima di tutto con persone umanamente speciali, ognuno di noi ha messo un pezzetto di se e sono contenta che questo sia stato premiato. Mi sento molto grata.

Come ti stai trovando a condurre in coppia con Fabio Gallo?

Fabio è un bravissimo professionista e soprattutto una persona che non si prende troppo sul serio. Ci siamo trovati nel modo di scherzare e nell’approccio al lavoro, siamo entrambi in ascolto e molto rispettosi degli spazi dell’altro nella nostra conduzione in tandem. E poi c’è Cora Boccia, che è davvero una giornalista dal cuore d’oro.

Cosa sta aggiungendo Weekly alla tua carriera?

Sta aggiungendo tutto quello che sognavo potesse darmi… Ho lavorato sodo e desiderato questo momento per dieci anni, Pezzetto dopo pezzetto è arrivato. C’e l’ho messa tutta. Weekly è un programma che mi rispecchia molto, in cui mi sento libera di poter scherzare e di essere me stessa. Sono grata ad Angelo Mellone che mi ha dato questa grande opportunità.