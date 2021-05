Carla Fracci, il ricordo della Federazione Italiana Danza Sportiva

Al ricordo di Carla Fracci, morta all’età di 84 anni, si unisce anche la FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva, che piange la grande perdita

“Siamo molto rattristati dalla perdita della grande e unica “danzatrice” per eccellenza riconosciuta nel mondo e emblema dell’amore e della passione per la danza. Più volte è stata ospite di eventi della federazione italiana danza sportiva testimoniando il lavoro di grande qualità che la federazione svolge per sostenere atleti e tecnici delle varie discipline della danza. Oggi per noi è un giorno di grande commozione ma il suo percorso professionale è stato e sarà da esempio per tutti i nostri danzatori“.

Così ha dichiarato il presidente della Fids, Enzo Resciniti.