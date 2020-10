‘Verissimo’, Can Yaman: “Sono single ma pronto ad avere una relazione”

A ‘Verissimo’ Can Yaman, il protagonista della seguitissima serie di Canale 5 ‘Daydreamer’, svela in una lunga intervista esclusiva in onda domani, sabato 10 ottobre, un progetto professionale che potrebbe realizzarsi in futuro: “Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico. Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto”.

A Silvia Toffanin che gli chiede in che rapporti sia con la co-protagonista di ‘Daydreamer’ Demet Özdemir (che interpreta Sanem Aydin), l’attore, sfoderando un perfetto italiano appreso al liceo in Turchia, risponde: “Siamo solo amici. Lei sul set mi ha aiutato molto. Speriamo di lavorare ancora insieme”.

Le fan italiane, che lo aspettavano numerose anche fuori dagli studi di ‘Verissimo’, possono tirare un sospiro di sollievo: sulla sua attuale situazione sentimentale Can, infatti, dichiara: “In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione. Queste cose non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe. Sono aperto a tutto”. E sul desiderio di diventare in futuro papà aggiunge: “Sì, ma per ora non ci penso”.

Nessun sogno per il futuro, ma la voglia di prendere la vita così come viene giorno dopo giorno: “Non sogno molto, mi piace vivere il presente. Non mi fermo quasi mai a pensare alle cose, ai progetti. Vivo e agisco, la cosa bella di fare l’attore è che non sai mai quello che ti aspetta: mi piace molto lasciarmi sorprendere dagli eventi. Tre anni fa non avrei mai detto che sarei venuto qui oggi e invece è successo”.