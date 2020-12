Calore e benessere, binomio perfetto: alla scoperta dei trattamenti “hot”

La stagione di sandali e abiti di lino è solo un ricordo, sbiadito dal progressivo abbassamento delle temperature. I centri estetici hanno però qualche asso della manica per evitare di rabbrividire con l’avanzare dei mesi più freddi, come spiega Treatwell – il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere – nella sua guida alle coccole beauty che, sfruttando il calore, sono in grado di arrecare innumerevoli benefici a corpo e mente.

Mai sentito parlare, ad esempio, del trattamento kundamiri? È un vero e proprio all-inclusive del benessere che comprende un peeling profondo, un massaggio rilassante con olii essenziali e, ciliegina sulla torta, cromo-aroma-musicoterapia. Ci si stende su un lettino in betulla finlandese con sistema igienizzante incorporato che crea un microclima “da bagno turco”: il corpo viene avvolto da una nuvola di micro vapore satura di ossigeno che, penetrando nella cute dilatata, ne stimola la rigenerazione e i processi di difesa nei confronti di ossidanti e radicali liberi. Come se non bastasse, drena stanchezza e ritenzione senza irritare i capillari e rilassa la mente.

Dal nome esotico anche il massaggio Pindasweda che, attraverso l’applicazione di riso cotto o foglie di piante medicinali, fa sudare tutto il corpo (o parte di esso), aiutando a liberarsi di tossine e liquidi in eccesso, a migliorare la circolazione, a contrastare la cellulite e rassodare. Per crogiolarsi al meglio nel benessere, il rituale è abbinato a un massaggio con olii ayurvedici caldi.

A questo proposito, è d’obbligo spendere qualche parola proprio sul massaggio ayurvedico, un’esperienza di benessere che aiuta a raggiungere l’equilibrio tra mente, corpo e spirito. Il rituale è mediamente lungo, per consentire di abbandonarsi al profumo degli olii caldi e ai movimenti delle mani esperte di chi lo esegue. I benefici si riscontrano sia sul piano fisico che emotivo: agendo sui muscoli, li rinvigorisce e allenta le tensioni accumulate, mentre stimola l’energia del corpo a fluire più liberamente e allontana le ansie. A testimoniare gli effetti positivi del massaggio ayurvedico il successo riscontrato in Italia, dove nell’ultimo anno la spesa per questo trattamento è cresciuta di oltre il 17%.

Il “mare d’inverno”: coccole di sale e alghe sul lettino dell’estetista

Quando si viene assaliti dalla voglia di estate, ma il clima non asseconda questo desiderio, Treatwell consiglia di lasciarsi cullare, se non proprio dalle onde del mare, almeno dal rituale memorie d’oceano, una coccola che comprende un gommage, una crema esfoliante e nutriente a base di cristalli di sale e petali d’alghe per levigare la pelle e sbarazzarsi delle cellule morte. Inoltre, i movimenti ritmici del massaggio con oli caldi, della durata di 30-40 minuti, riattiva la circolazione. Si chiude in bellezza con l’applicazione di una mousse di alghe e una piacevole tisana.

Per sognare di essere in riva al mare anche in pieno autunno si può optare anche per il bagno di vapore con Talaxoterm. Ci si stende su un lettino termale che, con vapore e luci al led, combina con un nebulizzatore i benefici dell’idrotermopratica a quelli del benessere salino: la pelle si libera dalle impurità, i muscoli contratti si rilassano e le vie respiratorie si decongestionano.

Sauna, sì ma quale?

In Finlandia la sauna è il rituale di benessere per eccellenza e anche in Italia è particolarmente apprezzata. La sauna classica, d’altronde, può vantare un lungo elenco di pregi: migliora le difese immunitarie, purifica il cuoio capelluto, regala elasticità alla pelle, è un prezioso alleato contro gli inestetismi cutanei e rilassa il sistema nervoso.

Esistono anche le versioni hi-tech del toccasana nordico per eccellenza: l’elettrosauna e la sauna a infrarossi.Nel primo caso si riposa per qualche minuto avvolti in una specie di coperta capace di attivare un’ipersudorazione che, a sua volta, consente di eliminare tossine, impurità e liquidi in eccesso. Inoltre, l’elettrosauna può essere utilizzata in combinazione con bendaggi rassodanti o fanghi per amplificarne gli effetti. La sauna a infrarossi è perfetta prima di un massaggio o di un trattamento anticellulite o dopo una lunga giornata di lavoro: con una temperatura fino a 60 gradi, ma con un tasso di umidità nettamente inferiore rispetto a quella finlandese, entrando in cabina inizia la magia detox: purificazione della pelle e dell’organismo dalle tossine e dai liquidi in eccesso, rilassamento e abbassamento dei livelli di stress sono garantiti. La terapia a infrarossi sta prendendo sempre più piede in Italia: basti pensare che nell’ultimo anno le prenotazioni hanno fatto un balzo in avanti addirittura del 91%.

Rispetto alla sauna, la temperatura percepita nel bagno turco è più bassa – generalmente non dovrebbe superare i 50 gradi – mentre l’umidità può arrivare anche al 100%. Anche in questo caso il calore porta con sé numerosi benefici, decongestionando le vie respiratorie, purificando la pelle e rilassando le contratture.

Termolipolisi e radiofrequenza: le prenotazioni crescono a doppia cifra

Alte temperature dall’effetto wow anche nel caso della termolipolisi, trattamento che in Italia ha visto le prenotazioni crescere dell’83% nel corso dell’ultimo anno. Questa tecnica agisce tramite emissioni di infrarossi che vengono assorbite e veicolate attraverso i liquidi interstiziali: il calore generato tonifica e stimola la produzione di collagene, contrastando il rilassamento cutaneo e favorendo la microcircolazione, sgonfiando e rimodellando la zona trattata.

Prezioso alleato per incrementare la produzione di collagene e rallentare l’invecchiamento cutaneo è anche la radiofrequenza, tecnologia non invasiva che sfrutta le onde elettromagnetiche. Queste, passando attraverso i tessuti, si trasformano in calore, stimolando il sistema linfatico e migliorando l’elasticità e il tono della pelle. Gli italiani, che hanno accolto calorosamente questa tecnica nella propria beauty routine, l’hanno premiata con un aumento delle prenotazioni del 24% rispetto al 2019.

Gli effetti benefici del calore sono i protagonisti anche dell’hot stone massage, amato per la sua azione riposante su mente e corpo. Il massaggiatore prima applica sulla pelle un olio leggero, alla lavanda o ai semi di uva, e avvolge il corpo in un asciugamano caldo per consentire di familiarizzare con la sensazione di calore e dare il via al relax. Dopodiché, passa delicatamente su punti strategici di schiena e gambe una serie di pietre piatte e calde, che agiscono contro i dolori articolari e le tensioni muscolari, oltre a levigare la pelle e a drenare i tessuti. Treatwell ricorda che il trattamento – che ha visto salire del 7% la spesa degli italiani nell’ultimo anno – può essere effettuato esclusivamente su pelle integra, quindi priva di ferite ed escoriazioni, e che non è indicato durante la gravidanza o in caso di fragilità capillare.

“Grazie alla sua vasta rete di professionisti della bellezza e del benessere, su Treatwell è possibile trovare trattamenti di ogni tipo, scegliendo tra rituali ispirati a tecniche antiche o innovazioni all’avanguardia. Per orientarsi nell’ampia offerta, sono a disposizione migliaia di foto e recensioni dei saloni, oltre a una serie di pratici filtri con cui è possibile individuare in modo semplice e veloce la coccola beauty che si cerca” dichiara Federica De Marco, Content Editor di Treatwell Italia.