Sanremo 2023, al Festival sbarca il “Calcio Balilla Solidale in Musica”

Play2give e Nazionale Cantanti saranno a Sanremo per sostenere progetti sociali in favore della comunità. Il claim GIOCARE PER DONARE è stato “messo in campo al fine di far diventare protagonista insieme a noi tutti i partecipanti al Festival di Sanremo e far vincere in un minuto la solidarietà”.

L’idea del CALCIO BALILLA SOLIDALE nasce dall’intento di abbinare la musica al sociale chiedendo agli artisti di dedicare un minuto del proprio tempo, quando sarà a Villa Nobel, sede delle Radio Gruppo Mediaset.

L’associazione Play2Give è una nuova realtà di artisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star, che hanno scelto di abbinare lo sport alla propria immagine, con la finalità di sensibilizzazione alle problematiche sociali ed alle raccolte fondi solidali destinati a realtà territoriali che in modo assolutamente trasparente lavorano a sostegno delle fragilità nelle zone dove si terranno gli eventi.

Il progetto Play2Give nasce per dare nuovi incentivi alla quarantennale storia dell’associazione Nazionale Italiana Cantanti, al nostro fianco per questo progetto sanremese, che vanta un patrimonio unico al mondo che ha portato la NIC a superare i 100 milioni di euro di donazioni solidali.

Aggregazione, passione per lo sport, amore per la Musica, sono solo alcune delle componenti che hanno dato vita ad un gruppo solido ed unito che ha scelto di condividere messaggi positivi e di finalità sociale, con l’intento di sensibilizzare alla solidarietà e di essere artefici di azioni tangibili ed importanti in favore della comunità.

Delle sfide a biliardino verrà prodotta una pillola video per la comunicazione social del progetto solidale e sarà verrà diffusa al meglio grazie alla media partnership con TIK TOK ITALIA, sui canali social del Radio Gruppo Mediaset e su quelli della Play2Give e della Nazionale Cantanti.

La partita di calcio balilla da un minuto sarà giocata contro un influencer. L’artista dovrà provare a segnare il maggior numero di goal con la conduzione di Luca Abbrescia frontman de: “Il Milanese Imbruttito” e Gigi Zini, storico conduttore della Nazionale Cantanti.

Al termine della settimana Play2Give e la Nazionale Cantanti metteranno a disposizione dell’ospite, che nel minuto di gioco avrà segnato più reti, un assegno di € 5.000 da destinare ad un’associazione solidale scelta personalmente dal vincitore ed alla quale si consegnerà l’assegno in una data da stabilire insieme.

“Con entusiasmo presentiamo il “Calcetto balilla solidale”, idea volta a coinvolgere gli artisti e ospiti al Festival di Sanremo 2023 nei valori fondanti delle nostre Associazioni ovvero il dedicare un po’ del proprio tempo per gli altri a sostegno delle numerose realtà che ogni giorno rendono migliore il nostro Paese – dichiarano Enrico Garnero Presidente Play2Give e Gian Luca Pecchini Dg Nazionale Cantanti -. «Ringraziamo il gruppo Radio Mediaset per ospitarci nella prestigiosa Villa Nobel e naturalmente la Repubblica di San Marino che, con il brand Visit San Marino è partner del progetto e, il nostro sponsor tecnico Givova perché senza la loro sensibilità non avremmo potuto realizzare questo evento di solidarietà».